Minas garante 14 medalhas no Troféu Brasil de Judô

O Minas brilhou na disputa do CBI - Troféu Brasil de Judô Masculino e Feminino, que ocorreu nessa quinta (14/12) e sexta-feira (15/12), na Arena UniBH. Ao todo, a equipe minastenista somou 14 medalhas, sendo três de ouro, cinco de prata e seis de bronze.

No masculino, o Clube mineiro terminou a competição com o primeiro lugar geral, enquanto no feminino fechou o torneio na terceira posição. Campeão pela sexta vez na carreira, Eduardo Bettoni celebrou mais uma medalha no Troféu Brasil.

"Gostaria de agradecer o EstrelaBet Minas por ter me apoiado todos esses anos nessa carreira tão vitoriosa, dentro e fora do Brasil. É a sexta vez que eu sou campeão do Troféu Brasil e representar esse clube para mim é um motivo de honra e orgulho. Estou muito feliz de terminar o ano com uma medalha de ouro e espero que amanhã venha mais no Grand Prix", avaliou o judoca.

Neste sábado (16/12), parte dos atletas voltam ao tatame para os combates por equipes mistas no CBI - Grand Prix Nacional. Para garantir entrada nos eventos, basta levar 1kg de alimento não perecível, exceto sal. A competição também será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil Judô, no YouTube.

Troféu Brasil 2023

🥇 Gabriela Conceição (52kg)

🥈 Shirlen Thais (57kg)

🥈 Gabriella Mantena (63kg)

🥈 Millena Silva (78kg)

🥉 Thays Marinho (48kg)

🥉 Amanda Lima (52kg)

🥉 Maria Taba (52kg)

🥉 Gabrielle Gonzaga (57kg)

🥉 Sarah Bezerra (70kg)

🥇 Diego Ismael (60kg)

🥇 Eduardo Bettoni (100kg)

🥈 Kayo Santos (100kg)

🥈 Tiago Palmini (+100kg)

🥉 Júlio Koda (73kg)