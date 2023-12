Capixaba Leopoldo Fagnani fica no pódio no Trofeo Coni, na Itália

Após o vice-campeonato no Top 50 PDH Cup, em Pila, na Itália,de Vitória (ES), de 13 anos, conquistou mais um grande resultado neste final de semana. Ele ficou em terceiro lugar na categoria GS - Slalom Gigante - no Trofeo CONI de Inverno, realizado em Piemonte, também na Itália, ao marcar o tempo de 52s20. Leopoldo ficou em quinto lugar na disputa da modalidade Slalom com o tempo de 53s11. Sua irmã gêmea Carlotta, ficou em sexto lugar no Slalom com o tempo de 59s63 e em oitavo no Slalom Gigante com 54s84.