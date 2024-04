A Liga Esportiva, maior campeonato poliesportivo estudantil do Brasil e pioneiro em unir modalidades adaptadas e não adaptadas em um só lugar, desembarcará em Curitiba, no próximo dia 27 (sábado), no Clube Social Paraná. Esta é a primeira vez que o evento é realizado no Paraná desde sua estreia, em 2015. Com a presença dos embaixadores Gean Sampaio – influencer e educador físico – e Bboy Luan San – atleta da modalidade Breaking, estilo de dança urbana –, o evento contará com 11 práticas esportivas, entre modalidades, desafios e oficinas.



Dentre as modalidades, crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos poderão participar no Basquete, Futebol Society, Tênis de Mesa e Beach Tênis. Na modalidade adaptada, o esporte é o Tênis de Mesa. Já para os desafios, as opções serão Chute ao Gol, Arremesso 3 Pontos e uma versão gigante do clássico Twister. Nas oficinas, os jovens aprenderão jogos de tabuleiro, Slackline e Cornhole, jogo em que é necessário acertar sacos com milho dentro em uma placa de madeira com buracos (“holes”, em inglês) inclinada.



“Queremos que, cada vez mais, crianças e adolescentes de diferentes idades e lugares estejam em contato com o esporte, se conheçam, se respeitem e se divirtam juntos por meio da convivência em um ambiente como a Liga Esportiva NESCAU®, que tem como pilar a prática esportiva como canal de incentivo e inclusão”, afirma Luana Carvalho, gerente de marketing da marca. “Nessa terceira etapa da Liga em 2024, esperamos mais de 1 mil participantes e mais de 2 mil inscrições em nossa estreia em Curitiba”, ressalta Luana.



As inscrições para a Liga Esportiva NESCAU® são feitas por meio do site de NESCAU® (https://www.nescau.com.br/liganescau). A competição conta com as seguintes categorias: Kids – 7 a 9 anos (nascidos em 2015 a 2017); Pré-mirim – 10 e 11 anos (nascidos em 2013 e 2014); Mirim – 14 e 15 anos (nascidos em 2011 e 2012); Infantil – 14 e 15 anos (nascidos em 2009 e 2010); Juvenil – 16 e 17 anos (nascidos em 2007 e 2008). Para as Oficinas e Desafios, estão aptos meninos e meninas nascidos a partir de 2017.



Investindo no futuro

Em nove edições, a Liga Esportiva NESCAU® já impactou a vida de mais de 55 mil crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, além de 7 mil professores, com a participação de cerca de 2 mil instituições de todos os cantos do país. Só em 2023, a iniciativa proporcionou mais de 600 horas de prática esportiva, contando com mais de 45 modalidades entre convencionais e adaptadas, oficinas e desafios.



Desde 2015, a Liga Esportiva NESCAU® tem como objetivo incentivar a atividade física e promover os valores do esporte. Em 2024, na 10ª edição, segue a vocação que a transformou no maior e mais inclusivo campeonato poliesportivo estudantil do Brasil, sendo pioneiro ao unir modalidades convencionais e adaptadas nos mesmos dias e locais.