Definidos os campeões do ITF BT50 de Curitiba

Foram conhecidos, neste domingo (29), os campeões do ITF BT50 da etapa de Curitiba do Circuito Alto Giro de Beach Tennis, na academia Vita Beach Sports. O torneio distribuiu uma premiação total de US$ 4.000, além de 50 pontos no ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis).

Nas duplas masculinas, o título ficou literalmente em casa com os paranaenses Marcelo Reck e Lucas Santos, que treinam na academia Vita Beach Sports. Na decisão, eles venceram João Ribeiro e Lucas Stansky, por 6-4 e 6-3.

Já o título das duplas femininas ficou com as catarinenses Fernanda Firmo e Leticia Junckes, que ratificaram o favoritismo. Cabeças de chave 1, elas derrotaram na final Brenda Brissac e Laura Rigotti, cabeças 2, por 6-2, 4-6 e 11-9

A etapa de Curitiba do Circuito Alto Giro começou na última quinta-feira (26) com o torneio ITF BT10. Os campeões foram: Cristiano Grabner e Fernando Prestes, nas duplas masculinas; e Julia Barozzi e Gabriela Sato, nas duplas femininas.

Antes de chegar em Curitiba, o Circuito Alto Giro passou por São Paulo, Maringá e Belo Horizonte.

Sobre a Alto Giro

Há 40 anos no mercado, a Alto Giro é uma das principais empresas nos segmentos de moda Fitness e Beachwear no Brasil. Unindo esporte, saúde e bem-estar, a Alto Giro encontrou no Beach Tennis o cenário ideal para disseminar ainda mais a marca pelas areias do país e do mundo. Também patrocina os brasileiros André Baran (número 4 do mundo) e Rafaella Miiller (2ª) e a venezuelana Paty Diaz (2ª). Hoje, segundo estimativa da Confederação Brasileira de Tênis, o Brasil tem cerca de 1,1 milhão de praticantes de Beach Tennis.

“Somos uma marca paranaense e levamos a Alto Giro para todo o Brasil e a vários lugares do mundo. Estamos reinaugurando a nossa loja no Shopping Barigui e, para nós, é um privilégio realizarmos uma etapa do Circuito Alto Giro em Curitiba, enaltecendo ainda mais o nosso estado e o esporte”, afirmou Edson Filho, diretor de marketing da Alto Giro.