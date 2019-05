Guia VAVEL das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018: Argentina

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018, que será disputada na Rússia, terão seu início nesta quinta-feira (8), e a Argentina mais uma vez entra forte na briga por uma vaga no torneio mais importante do futebol mundial, e começa sua caminhada rumo ao leste europeu enfrentando a seleção do Equador, às 21h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

A Argentina participou de todas as Copas do Mundo desde 1974, na Alemanha, tendo marcado presença em outras cinco antes disso: Uruguai 1930, Itália 1934, Suécia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966 - não participou das copas de 1938, 1950 e 1954, além de não ter se classificado para a Copa de 1970.

O time argentino é considerado por muitos o melhor selecionado sul-americano atualmente, principalmente por conta de sua grande quantidade de craques do meio para a frente e das boas campanhas em suas últimas competições: dois vice-campeonatos, no Mundial de 2014 e na Copa América de 2015. Seria grande zebra a Argentina ficar fora da próxima Copa.

O CRAQUE: Lionel Messi

Dentre os grandes jogadores que a Argentina possui do meio para frente, o maior da atualidade. Lionel Messi dispensa apresentações. Apesar de contestado por parte da imprensa e da torcida argentina por jogar melhor pelo seu clube, o Barcelona, da Espanha, Messi foi às redes 49 vezes nas 105 ocasiões que defendeu os hermanos, tendo sido o artilheiro da equipe na Copa 2014 com quatro gols, além de dar assistências importantes, como o passe para o gol de Ángel Di María nas oitavas de final contra a Suíça, já na prorrogação.

Fique de olho: Sergio Agüero

Outro dos grandes jogadores argentinos de ataque da atualidade, Agüero desbanca jogadores como Carlos Tévez e Gonzalo Higuaín do time titular da Argentina. Com a seleção principal, marcou 32 gols em 68 partidas, média superior inclusive à de Messi - 0,47 gol por jogo de "Kun" contra 0,46 gol por jogo de Lio. Além disso, atua pelo Manchester City na Premier League, o campeonato inglês, e foi vice artilheiro da Copa América com três tentos, atrás apenas do chileno Eduardo Vargas e do peruano Paolo Guerrero, ambos atacantes, que balançaram as redes adversárias quatro vezes cada.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, sem o grande rival Brasil - que já estava qualificado por sediar o mundial - a vaga, que já seria assegurada pela equipe portenha, ficou ainda mais facilitada. Resultado, primeira colocada nas Eliminatórias e finalista da Copa do Mundo.