Após 92 anos, Rugby feminino volta a ser disputado nas Olimpíadas

Fora dos Jogos há 92 anos, o rugby feminino voltou às competições olímpicas. Neste ano, oito países disputarão o Campeonato Internacional de Rugby Sevens nos eventos-teste para as Olimpíadas de 2016 depois do hipismo, BMX, mountan bike, hóquei sobre grama e canoagem slalom. Os amistosos vão acontecer nos dias 5 e 6 de março, no Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, onde a capacidade será para 15 mil pessoas. Argentina, Chile, Colômbia, Brasil, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela vão inaugurar o estádio esportivo.

Pela primeira vez, países da América do Sul serão a atração do evento. Em nota ao site oficial da competição, Bernard Lapasset, presidente da World Rugby tem certeza que a cidade carioca vai curtir essa novidade. "A dinâmica do rugby sevens, as partidas acirradas e o entretenimento que o esporte oferece estão contribuindo uma audiência cada vez maior para o esporte. Estamos confiantes de que o Rio vai amar o rugby", disse.

De acordo com a atleta Paula Ishibashi, o evento-teste servirá para conhecer as instações do estádio e, também, para se familiarizar com local onde vão jogar. Onze seleções femininas de rugby já estão garantidas nas Olimpíadas do Rio. A última vaga será disputada no Mundial Pré-Olímpico da Irlanda, em junho. Para a jogadora Raquel Kocchann, o objetivo principal do Brasil é chegas nas primeiras classificações do torneio feminino."Falar em medália é difícil, mas nosso objetivo é subir no pódio. Se não acreditássemos nisso, não estaríamos disputando os Jogos Olímpicos", falou

Haverá amistoso na categoria masculina, porém, apenas uma vaga está disponível. Países como Grã-Betanha, Nova Zelândia, Africa do Sul, Fiji, Japão, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Austrália, França e Quênia já estão classificados para o evento mais esperado em todo o planeta. O rugby é conhecido pelo intenso contato físico e foi criado na Inglaterra.