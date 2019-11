Daniele Hypólito escolhe hit de Anitta para se apresentar nas Olimpíadas do Rio

Pre-para! A atleta da ginástica artística Daniele Hypólito promete marcar sua apresentação nas Olimpíadas do Rio. Ela escolheu nada mais que o hit "Show das Poderosas", da cantora Anitta, para a sua quinta - e talvez a última - participação na competição esportiva mais importante do mundo.

O público poderá conferir, em primeira mão, no Qualificatório Final de Ginástica, que vai acontecer nos dias 16 a 22 de abril, na Arena Olímpica do Rio. "Queria uma música atual e brasileira. Essa música da Anitta é bem energética e conhecida do público", disse Daniele, que vai trazer os famosos passos da funkeira para a coreografia na apresentação do evento-teste e deixar a platéia e os jurados 'babando'. "Os passos lembram um pouco a coreografia original, mas são adaptados para incluir as acrobacias", adiantou.

A veterana da equipe brasileira estará ao lado de 331 atletas que competirão nas modalidades de ginástica artística, rítmica e trampolim, faltando quatro meses para os Jogos Olímpicos, para conquistar quatro vagas por equipes para cada sexo. Entre os convocados, também estão na lista as atletas Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane dos Santos e Rebeca Andrade (artística), Arthur Zanetti e Sérgio Sasaki (aparelhos), Rafael Andrade (trampolim) e Natália Gaudio (rítmica). Os ingressos já podem ser adquiridos através do site ''Aquece Rio''. Os preços variam entre R$20 a R$30.

A música escolhida por Daniele Hypólito estourou em abril de 2013 e é record de visitas no YouTube, com 116 milhões de visualizações. O single ficou entre as mais tocadas do ano e Anitta venceu nas categorias de "Melhor Clipe" e "Música Chiclete", do Prêmio Multishow de Música Brasileira 2013. Atualmente, a cantora é sucesso de pedidos nas rádios de todo o Brasil com as composições de "Bang" e "Essa Mina É Louca".

Relembre a letra e os passos do hit "Show das Poderosas". Ouça aqui: