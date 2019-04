Uruguai bate Jamaica com folga e equipes dão adeus à Copa América

No início da madrugada desta terça-feira (14), o Uruguai bateu a seleção da Jamaica com folga por 3 a 0 na última rodada do Grupo C na Copa América Centerário.

As equipes, que já estavam eliminadas por sofrerem duas derrotas, jogavam apenas para cumprir tabela e deram adeus à competição. Os gols ficaram por conta de Abel Hernández, Watson (contra) e Corujo.

O jogador Luis Suárez que era cotado no jogo contra a Jamaica, permaneceu no banco de reservas. O atacante se recupera de uma lesão na coxa direita.

O México duelou contra a Venezuela simultaneamente e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Assim, os mexicanos terminaram a primeira fase com a primeira colocação do Grupo C e aguardam o adversário da partida desta terça entre as seleções do Chile x Panamá.