Itália registra recorde de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas

Nesta quarta-feira (18), o Governo da Itália anunciou que durante as últimas 24 horas morreram 475 pessoas vítimas do novo coronavírus no país, a maior quantidade diária desde que a doença invadiu o território italiano. Agora, são 2.978 fatalidades da Covid-19 no país europeu, que é o mais afetado pelo vírus (exceto a China). O número de infectados chega a 35.713.

Pela manhã, a agência AFP na Itália divulgou que o número de vítimas do novo coronavírus na Europa ultrapassou nesta quarta (18) a quantidade de mortos que a doença deixou na Ásia, continente onde o vírus nasceu. Até as 8h (horário de Brasília), eram 3.421 mortos em solo europeu, considerado o novo epicentro da pandemia, contra 3.384 no continente asiático.

Em todo o planeta, 214.010 pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19. Com a mesma doença, 8.727 mortes e 83.207 curados. No Brasil, há 372 casos confirmados e três mortes — todas na cidade de São Paulo.

