Fórmula 1: GP de Mônaco e

11:00 Rosberg, Hamilton e Ricciardo recebendo os troféus no pódio. Toca o hino alemão em homenagem ao piloto e a equipe, do mesmo país.

10:55 Segunda vitória do alemão em 2014, quebrando a sequência de quatro triunfos de Lewis Hamilton. O inglês conseguiu manter a segunda colocação apesar da pressão de Daniel Ricciardo nas voltas finais.

Volta 78: NICO ROSBERG VENCE PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO EM MONTE CARLO!

Volta 77: Ricciardo tenta encontrar um espaço para superar Hamilton e desmanchar a quinta dobradinha seguida da Mercedes.

Volta 76: Räikkönen voltou para a corrida, assim como Magnussen. O ferrarista precisou parar nos boxes e está em 12º. MAG é décimo.

Volta 75: Ricciardo chegou em Hamilton e vai tentar ultrapassá-lo nessas voltas que restam.

Volta 75: Raikkonen nos boxes! O finlandês teve que trocar o bico dianteiro, após tentativa frustrada de ultrapassagem em Magnussen. Com isso, Massa agora é sétimo!

Volta 74: Red Bull avisa Ricciardo que Hamilton está com problemas e será alcançado rapidamente. A diferença é de 3s4 depois que Ricciardo cravou novamente a melhor volta da corrida.

Volta 73: Massa perdendo muito terreno para Räikkönen - está 10s3 atrás. Estava colado agora há pouco.

Volta 72: Ricciardo continua voando no Principado, e faz nova volta mais rápida, com 1m19s252

Volta 70: Hamilton perdeu muita performance agora, e Ricciardo é o mais rápido da pista neste momento. Tirou 1s na última volta e está 6s8 atrás.

Volta 69: Pelo rádio, Hamilton reclama que algo no seu olho está lhe impossibilitando de enxergar.

Volta 68: Dez voltas para o final da prova! Os dez primeiros, que estão pontuando, são: Rosberg, Hamilton, Ricciardo, Alonso, Hulkenberg, Magnussen, Button, Raikkonen, Massa e Bianchi.

Volta 67: Problemas para Hamilton! Já sumiu da cola de Rosberg. A Mercedes estava pronta nos boxes, mas Lewis não entrou. 4s a diferença agora.

Volta 65: Ricciardo é o mais rápido da prova, com 1m19s316.

Volta 64: Bianchi está com 6s1 de vantagem para Grosjean e tem uma punição para cumprir.

Volta 62: Gutiérrez está ao contrário! E foi sozinho! Ele bateu a roda traseira direita na quina do muro da Rascasse e vai descendo do carro... Um erro infantil do mexicano, que tentava anotar os primeiros pontos da Sauber no ano. Nada de safety-car por enquanto.

Volta 60: Jules Bianchi está na 11ª posição, e poderia conquistar o melhor resultado da história da Marussia, mas ainda precisa cumprir um stop-and-go de 5s. Ele até cumpriu a punição por largar na posição errada, mas com o safety-car na pista.

Volta 57: Bottas perde o motor e para na curva do Hotel! Após estar claramente mais lento, segurando o pelotão, o finlandês sofre um problema no motor e abandona a prova. Com isso, o GP de Mônaco completa o seu sétimo abandono.

Volta 55: Rosberg gastando mais combustível que Hamilton, mas situação está estabilizada, informa a Mercedes pelo rádio.

Volta 54: Fumouuu!!! O motor da Tororosso de Vergne soltou uma fumaça branca estranha e o piloto teve de abandonar a prova. Esta é a terceira prova que o francês não consegue concluir.

Volta 52: Agora Rosberg abre um pouco para Hamilton e faz a diferença ser novamente superior a 1s.

Volta 51: Mantendo essa nona posição, Gutiérrez conquista os primeiros pontos da Sauber em 2014.

Volta 49: Vergne quase tocou a traseira de Bianchi na Loews. Está desesperado tentando passar o francês.

Volta 47: Hamilton colado em Rosberg neste instante!

Volta 46: Depois de 45 voltas com pneus supermacios, Massa para nos boxes. O brasileiro retornou na 11ª colocação.

Volta 45: Diferença das Mercedes para Ricciardo supera 10s. E o australiano tem 1s6 para Fernando Alonso. Rádio do Rosberg: vai faltar combustível se não usar marchas mais longas. Equipe avisa pelo rádio mais uma vez: "use marchas mais longas, nosso consumo de combustível está subindo."

Volta 43: Chilton fica de lado no S da Piscina, mas consegue segurar. Lá na frente, a briga continua

Volta 42: Hamilton anda melhor que Rosberg no segundo setor. Até agora há pouco, segundo seu engenheiro, freava mais cedo que Rosberg.

Volta 41: Classificação no momento: Rosberg, Hamilton, Ricciardo, Alonso, Massa, Hulkenberg, Magnussen, Button, Bottas e Gutierrez nas dez primeiras posições em Mônaco.

Volta 40: Analisando a situação de Massa: ele tem 4s9 de vantagem para Hülkenberg, que agora é o sexto. Tem que acelerar para tentar abrir o máximo de vantagem para esse grupo que vem atrás e perder o mínimo de posições para o pelotão. Um safety-car só atrapalharia.

Volta 39: Kobayashi erra na saída do túnel, trava as rodas na frente de Kimi e passa direto na chicane

Volta 36: Pela quase batida com Magnussen nos boxes, Vergne é punido com uma passagem pelos boxes.

Volta 35: Kobayashi perdeu o carro na frente de Räikkönen, mas conseguiu salvar, e os dois evitaram um acidente por um fio! Depois, o finlandês passou pelo japonês na Rascasse e Jules Bianchi aproveitou para passar junto! Não cabia uma agulha entre a Marussia, o muro e a Caterham.

Volta 34: Räikkönen com a faca nos dentes travou as duas rodas para tentar passar uma Caterham na chicane do Porto.

Volta 33: Rosberg já tem 3s8 para Ricciardo! E 0s8 para Hamilton. Menos que isso: 0s7. O inglês fez a volta mais rápida da corrida! Essa briga ainda promete... E temos metade da corrida pela frente!

Volta 32: Magnussen sendo arrojado e ultrapassando Jean-Éric Vergne na Rascasse! E agora Hülkenberg ficou lado a lado com Button na Portier, mas manteve a oitava posição! Tá ficando animado o negócio!

Volta 31: E Felipe Massa não parou nos boxes, subindo assim para a quinta posição. O piloto queria tentar algo diferente para ter chance de ganhar posições na prova. Vamos ver qual será o ritmo dos carros daqui em diante.

Volta 31: Relargaram!

Volta 30: Rolou um unsafe release da Toro Rosso com Vergne, que quase acertou Magnussen. Mas o melhor foi a cara do segurança que apareceu na imagem.

PIT-STOP de Valteri Bottas, da Williams (Foto: Divulgação/Williams)

Volta 27: SAFETY-CAR! Sutil perdeu o carro sozinho na saída do túnel ao frear para a chicane do Porto. Bateu no muro do lado esquerdo da pista e foi parar lá embaixo. Pedaços de carro ficaram jogados na pista. Safety-car e tem Mercedes no box, é Nico Rosberg! E é Lewis Hamilton logo atrás!

Volta 26: Ricciardo chegou em Räikkönen e já aparece no retrovisor do finlandês.

Volta 26: Grande maioria dos pilotos fazendo as suas primeiras paradas!

Volta 25: Bandeira azul agitada para Romain Grosjean, que ainda tenta passar Marcus Ericsson.

Volta 24: Hamilton descontou um pouco a diferença nas últimas voltas. Já caiu para a casa de 1s1. E a transmissão mostra Nico Rosberg travando a roda dianteira esquerda pela segunda vez na Mirabeau.

Volta 22: Rosberg falou pelo rádio que o pneu dianteiro esquerdo está começando a esfarelar.

Volta 21: Os cinco primeiros estão um tanto espaçados, mas Kevin Magnussen, sexto, segura uma procissão atrás. Tanto é que a briga do momento vale a 17ª posição: Ericsson x Grosjean.

Volta 20: E os pilotos que pararam fora de posição no grid, Gutierrez, Bianchi e Chilton vão ter de cumprir um stop-and-go de 5s.

Volta 18: Rosberg agora abriu 1s3 para Hamilton, que já não pode mais usar o DRS. Pelo rádio, Hamilton diz para a Mercedes que pode sentir a traseira solta.

Volta 17: O russo da Tororosso Daniil Kvyat abandonou a corrida. Problemas mecânicos o fizeram recolher para a garagem.

Volta 16: Adrian Sutil faz outra ultrapassagem bruta na Loews, dessa vez sobre Marcus Ericsson. O alemão largou com pneus macios e parou no fim da primeira volta para calçar os supermacios.

Volta 14: Comissários investigam Chilton, Bianchi e Gutiérrez por pararem no lugar errado na hora da largada. São os pilotos que estavam atrás de Pastor Maldonado, que não largou. Gutiérrez deveria ter deixado a posição do venezuelano livre.

Volta 13: Seis décimos separam os pilotos. Kimi está 3s9 atrás, e já tem mais de 3s para Ricciardo. Pode ser o primeiro pódio do finlandês no retorno à Ferrari.

Volta 12: Rosberg e Hamilton com uma diferença de um segundo apenas. Raikkonen, terceiro, já está seis segundos atrás.

Volta 10: Sutil acabou de jogar o carro com tudo para cima de Grosjean no hairpin para ganhar a 18ª posição. Eles já fizeram um pit-stop.

Volta 8: Incidente envolvendo Button e Pérez está sob investigação. E Rosberg fez a volta mais rápida da corrida. Eles já não têm mais Räikkönen no retrovisor.

​Volta 7: Vettel continua com prblemas em seu motor e parou novamente. Agora, abandonou de vez.

Volta 6: Räikkönen agora é o terceiro e já está 2s6 atrás de Rosberg. As Mercedes disparam na liderança e vão esboçando uma batalha ferrenha pela liderança da prova.

Volta 5: O alemão voltou a pista, porém com sua corrida completamente comprometida.

Volta 5: Vettel nos boxes com problemas no motor!

Volta 4: Relargaram! Rosberg, Hamilton, Vettel, Raikkonen são os quatro primeiros.

Volta 3: Ainda sob bandeira amarela, os comissários da pista retiram a Force India de Sergio Perez da pista.

Volta 1: Bandeira amarela! Magnussen e Perez se tocaram, sobrou para o mexicano, que ficou atravessado na pista e abandonou.

Volta 1: Largaram! Rosberg manteve a primeira posição, com Hamilton em segundo e Raikkonen em terceiro.

09:02 Tudo pronto para a largada!

09:00 Carros na volta de apresentação!

08:50 A corrida de daqui aa pouco deve acontecer com pista seca, segundo a previsão do site Accuweather.

08:40 Jules Bianchi, 19º colocado no treino classificatório deste sábado (24), vai largar somente na 21º e última posição do grid de largada no GP de Mônaco deste domingo (25), que tem largada marcada para daqui a pouco O piloto foi punido após a Marussia efetuar a troca da caixa de câmbio do seu carro, resultando na perda de cinco posições – no caso, de todas que era possível perder. (Foto: Divulgação/FIA)

08:35 Piloto finlandês, companheiro de Felipe Massa na Williams, Valteri Bottas, já apostos para a corrida de logo menos! (Foto: Divulgação/Williams)

08:30 Mapa da pista de Mônaco (Foto: Divulgação/FIA)

08:10 Rapidamente, a FIA informou que o caso seria investigado pelos comissários desportivos, e representantes da Mercedes foram chamados à torre de controle. A decisão foi divulgada pouco antes das 13h30 deste sábado (24). O documento publicado pela federação diz que foram analisadas imagens em vídeo e dados da telemetria da equipe e da própria FIA, e que, diante dessas informações não foi possível “encontrar evidências de que uma infração foi cometida pelo piloto do carro #6”.

08:05 Rosberg liderava a sessão com uma volta em 1min15s989 ao redor do circuito de Monte Carlo, quando saiu da pista na curva Mirabeau na segunda tentativa de anotar tempo. A Mercedes do alemão balançou depois de passar por uma ondulação, e o piloto travou as rodas na freada e optou por puxar para a acanhada área de escape para não bater.

08:00 Após investigação, os comissários decidem não punir Rosberg por saída de pista suspeita na classificação em Mônaco. "No further action", essa foi a decisão da FIA com relação à suspeita saída de pista do alemão no treino classificatório realizado neste sábado (24) em Mônaco.

07:55 Fernando Alonso teve uma boa classificação em Mônaco. A bordo da Ferrari F14 T, o espanhol conseguiu ficar perto dos líderes, garantiu o quinto lugar no grid de largada para o GP de Mônaco e foi mais de 0s7 melhor que o companheiro Kimi Räikkönen em sua melhor volta. “Consegui uma grande volta. Fizemos algumas mudanças importantes no carro. Tive problemas no freio durante o final de semana, mas tudo foi consertado para hoje. O carro esteve mais veloz e ter ficado apenas 0s1 atrás do Vettel foi algo surpreendente. Batemos a Force India e a Williams, o objetivo é manter a quinta posição e tentar algo a mais na largada, já que aqui é muito difícil fazer ultrapassagens.”

07:50 O francês Alain Prost, rival de Ayrton Senna na McLaren em 1989, disse, antes da classificação para o GP de Mônaco, neste sábado (24), que dificilmente o bom relacionamento entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg vai durar até o fim do ano. "Em 1988, Ayrton e eu tínhamos uma relação boa. Depende do que acontecer. Se tiver um pequeno detalhe dentro do time ou fora, daí pode acabar muito rápido. É muito raro que você mantenha a amizade até o fim, especialmente se vocês estão brigando muito duro, muito próximos, mas ainda pode ser possível",

07:45 Em entrevista à emissora britânica Sky Sports, Hope contou que, na hora do resgate, nem ao menos tinha percebido que se tratava de Räikkönen: “Foi tudo muito de repente. Na hora eu nem sabia que era o Kimi, mas percebi rápido que era ele”, contou Hope. “Olhei em volta e não tinha ninguém lá, de repente, lá estava ele”, continuou.

07:40 Kimi Räikkönen viveu uma situação inusitada em Mônaco na última quinta-feira (22). Distraído, o finlandês parou na frente do carro de Sebastian Vettel no momento em que o tetracampeão se preparava para ir para a pista. Atento, Nigel Hope, mecânico da Red Bull, correu para resgatar o piloto da Ferrari.

07:35 Jenson Button, inglês da McLaren: “Aqui, acho que o barulho não vai ser um grande problema, pelo estilo do circuito e por estarmos no Principado”, opinou. “A maior parte das pessoas que vêm para cá vêm para uma grande corrida, um grande espetáculo, mas também vêm para conversar”, justificou Button.

07:30 Ainda na polêmica do som dos V6 turbo, Sebastian Vettel diz que megafone testado pela Mercedes “parecia uma vitrola”. “As críticas sempre são negativas, mas, se tivesse funcionado e feito o carro fazer mais barulho, as pessoas realmente se importariam?”, questionou. “Se funcionasse, não importaria. É bom ver que tentaram mudar e que o esporte está ouvido os fãs”, ponderou.

07:25 Felipe Massa, por sua vez, segue com azar. O brasileiro abriu caminho para Marcus Ericsson no final do Q1, mas o piloto da Caterham errou a freada na Mirabeau e acabou levando o brasileiro para o muro. Com o carro apagado, Felipe precisou ser empurrado até os boxes. Assim, mesmo tendo garantido o direito de participar do Q2, ficou impedido de rodar. Pelo regulamento, o piloto precisa voltar sozinho para os pits para poder andar na sessão seguinte. Desta forma, Massa vai largar em 16º.

07:20 Mantendo a sequência de duplas, Fernando Alonso arrematou o quinto posto, à frente de Kimi Räikkönen. Com 1min17s540, Jean-Éric Vergne colocou a Toro Rosso na sétima colocação, à frente de Kevin Magnussen. Daniil Kvyat aparece em nono, com Sergio Pérez completando a lista dos dez primeiros no grid.

07:15 Vale lembrar que Rosberg também largou na pole no GP de Mônaco de 2013, quando seguiu firme rumo ao segundo triunfo de sua carreira. Assim como vem acontecendo ao longo da temporada, Daniel Ricciardo foi mais rápido que Sebastian Vettel e vai abrir a segunda fila do grid de Monte Carlo. O tetracampeão foi 0s163 mais lento que o companheiro de Red Bull.

07:10 O alemão Nico Rosberg largará na pole do GP de Mônaco. O piloto da Mercedes se manteve fiel à ideia de que o que vale é a classificação. Depois de ver Lewis Hamilton ir para último treino em Mônaco com a melhor volta do fim de semana, o germânico surgiu mais forte neste sábado (24) e quebrou a sequência de poles do companheiro de Mercedes. Com a sua melhor volta em 1min15s989, Rosberg conquistou a sexta pole de sua carreira, a segunda na temporada. 0s059 mais lento, Hamilton larga ao lado do companheiro e completa a primeira fila do grid do principado.

07:05 O Grande Prêmio no principado de Mônaco é o mais charmoso e tradicional da Fórmula 1. Disputado desde 1929 - e no calendário da maior competição do automobilismo mundial desde 1950, teve como maior vencedor o piloto brasileiro Ayrton Senna, com seis vitórias, nos anos de 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. Falecido há 20 anos, além de ídolo no Brasil, o piloto foi campeão mundial de F1 em, 1988, 1990 e 1991.

07:00 Muito bom dia, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão ! É a sexta etapa do Mundial de 2014 de Fórmula 1, que será disputada nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco, daqui a pouco, às 9h00 e você acompanhará todas emoções aqui, conosco!