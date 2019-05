Jenson Button destaca evolução da McLaren no GP na Austrália

A décima primeira colocação conquistada no Grande Prêmio da Austrália, no último domingo (15), na primeira etapa do Mundial-2015 de Fórmula 1, não foi motivo de grande felicidade para o piloto Jenson Button, da McLaren. Mas, apesar do resultado abaixo dos dez primeiros, o britânico viu o lado positivo da estreia da equipe na temporada: ter completado as 58 voltas em Melbourne mesmo após uma preparação mínima ao longo das últimas semanas.

“Nós não iremos dizer que estamos felizes com a décima primeira colocação. Mas é um bom passo. É um grande passo para a equipe ter terminado a corrida depois dos testes mínimos que tivemos. Agora nós estamos perto de onde queremos estar, mas este é um progresso e agora nós temos bastante informações úteis”, disse o piloto.

Button admitiu que não esperava completar todas as 58 voltas na Austrália, e que ficou surpreso quando viu a bandeira quadriculada ao término da prova. O piloto lembrou também que a McLaren não havia finalizado mais do que 12 voltas sem nenhum contratempo antes do último fim de semana, circunstância que coloca ainda mais em evidência o resultado adquirido em Melbourne.

Button ainda fez análises positivas sobre a estreia da McLaren na Austrália, explicou o que aconteceu em alguns pontos da corrida e, por fim, sentiu confiança em sua equipe em comparação com outras escuderias.

“Vendo os outros carros – com exceção da Mercedes e Ferrari -, não há nada que se destaque como algo muito mais forte do que nós nas curvas. Em comparação com a Force India estamos mais rápidos nas curvas, e estamos bastante iguais com relação à Red Bull e Sauber”, analisou.

“Eu estava economizando bastante combustível, por isso todo mundo estava desaparecendo nas retas. Mas em algumas curvas eu já podia perseguir os carros que tinham me ultrapassado”, completou.

Já o dinamarquês Kevin Magnussen, piloto reserva da McLaren, que iria substituir o espanhol Fernando Alonso no primeiro GP do ano, teve que abandonar a prova por conta de um problema mecânico antes mesmo da largada.

O dinamarquês, porém, celebrou o trabalho realizado pelo companheiro Button no circuito de Albert Park.

“Mesmo que isso (problema antes da largada) não seja normal na McLaren, o fato de que o outro carro terminou a corrida é uma pequena vitória’, finalizou Magnussen.