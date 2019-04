Chefe da Toro Rosso nega disputa com Red Bull: "Meta é o quinto lugar em 2015"

O chefe da escuderia italiana Toro Rosso, Franz Tost, afirmou que a principal meta de sua equipe para a temporada 2015 da Fórmula 1 é chegar em quinto lugar no campeonato de construtores. No momento, a equipe está na quinta colocação, lugar almejado por Franz.

Além disso, o dirigente rechaçou a hipótese de que a Toro Rosso estaria preocupada em encerrar o Mundial-2015 à frente da rival Red Bull. "Nosso objetivo não é terminar na frente da Red Bull. Nossa meta é encerrar a temporada na quinta posição no campeonato de construtores, seja qual for a equipe que fique atrás de nós, eu não me preocupo", declarou Tost ao site AUTOSPORT.

Na última prova da atual temporada, na Malásia, no último dia 29, os dois pilotos da Toro Rosso, Max Verstappen e Carlos Sainz Jr., chegaram à frente dos dois automobilistas da Red Bull, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo. Com isso, a escuderia alcançou a quinta posição no campeonato de construtores e ultrapassou a RBR na classificação, fato que não ocorria desde a seguda corrida da temporada de 2009. "Se você não se assegurar nos pontos, não tem como atingir os objetivos", explicou Tost.

De acordo com o chefe-técnico da Toro Rosso, James Key, a ambição da escuderia em priorizar o quinto lugar no Mundial-2015 foi motivo de descrença para boa parte das pessoas que acompanha Fórmula 1. "As pessoas tiveram um pouco de incerteza quando nós dissemos isso (que a meta é atingir a quinta posição). Mas nós sabíamos que tínhamos dado um grande passo durante o inverno", frisou Key.

Por fim, o chefe-técnico da Toro Rosso enalteceu que não é fácil competir na Fórmula 1 com equipes bem mais estruturadas, mas elogiou o trabalho que seu time vem desenvolvendo ao longo dos últimos meses.

"O pessoal em torno de nós, contra o qual temos que competir, tem grandes equipes que possuem muitos recursos, então para nós isso não é fácil. Mas você tem que ir para cima. Mas a coisa boa é que todo mundo pode acreditar agora que nós temos feito um grande esforço. Psicológicamente, isso faz uma grande diferença", finalizou Key.