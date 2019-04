James Westmoreland nega saída da equipe JG Speedfit Kawasaki pelo Campeonato Britânico de Superbike

A última etapa do Campeonato Britanico de Superbike que foi realizada no último final de semana em Snetterton, não teve como destaque apenas as duas corridas que foram vencidas por Shane Byrne. Alguns boatos tomaram conta do paddock, um deles dando conta da possível saída de James Westmoreland da equipe JG Speedfit Kawasaki. O inglês, porém, dez questão de desmentir tal informação.

Uma de suas falas ao site oficial do evento, o British Superbike, ele afirmou que não sabe de onde estão vindo as especulações e que está tranquilo quanto a sua posição dentro da equipe para 2016.

Os boatos surgiram muito por conta da fase ruim que Westmoreland atravessa atualmente no campeonato. Das quatro etapas disputadas até o momento, que totalizaram oito corridas, ele completou apenas quatro, com apenas duas vezes dentro da zona de pontos. Em Snetterton, ele chegou a frequentar o top dez das duas provas, mas abandonou ambas por problemas por problemas técnicos.

Além de problemas técnicos, é visível que o piloto britânico também está sofrendo bastante com a adaptação sobre a Kawasaki ZX-10R. Em 2013 e 2014, ele pilotou a S1000RR da equipe Buildbase BMW e foi com ela que alcançou o quinto posto no campeonato de dois anos atrás, com direito a poles e voltas mais rápidas, quase sempre aparecendo entre os dez primeiros em todas as corridas.

Para tentar reagir ao campeonato e as criticas, a primeira boa oportunidade de Westmoreland será no dia 5 de julho, quando irão acontecer as duas corridas da etapa de Knockhill, na Escócia.