Josh Brookes vence primeira corrida do Campeonato Britânico de Superbike em Cadwell Park

Josh Brookes continua com sua incrível série de vitórias seguidas no Campeonato Britânico de Superbike. Hoje (23), o piloto da Milwaukee Yamaha saiu-se vencedor na primeira corrida de Cadwell Park. Foi uma vitória de ponta a ponta, saindo da pole position.

A corrida começou com Brookes sustentando a liderança, com Luke Mossey (Quattro Plant Tec-care Kawasaki) largado bem e subindo do quarto para o segundo lugar. Atrás de Mossey estavam Peter Hickman (RAF Reserves BMW), Tommy Bridewell (Tyco BMW) e Danny Buchan (Be Wiser Kawasaki), que saia em segundo, mas não fez uma boa largda.

Tentando recuperar posições, Buchan acabou caindo na oitava volta, abandonando aquela que poderia ser a sua melhor corrida da temporada. A queda do jovem piloto acabou provocando a entrada do carro de segurança. Felizmente, Buchan não sofreu nenhuma lesão após o acidente.

O carro de segurança não durou mais que duas voltas na pista. No reinicio da corrida, Brookes sustentou a ponta. Atrás, Billy McConnell (Smiths Racing BMW) superou Bridewell e conseguiu entrar no top cinco da corrida. Com Brookes se distanciando na liderança, a briga mais acirrada seria pelo pódio. Hickman, Mossey, McConnell, Bridewell estavam na luta desde o inicio da corrida, mas agora também teriam a companhia de Michael Laverty (Tyco BMW) e Shane Byrne (PBM Kawasaki).

Depois de superar Bridewell, McConnell conseguiu passar por Mossey e subir para o terceiro lugar. A manobra do australiano acabou fazendo com que Mossey cometesse um pequeno erro, mas um erro que seria o suficiente para perder posições para Bridewell, Laverty e Byrne. Com isso, o jovem piloto inglês cairia do terceiro para o sétimo lugar em pouco menos de duas voltas para o final da corrida.

Na frente, Brookes recebeu a bandeira quadriculada com 1.8s de vantagem para Hickman. McConnell conseguiu segurar o ímpeto de Bridewell até a bandeira quadriculada, confirmando o seu primeiro pódio em sua estreia na categoria. Laverty, Byrne e Mossey completaram a prova nos quinto, sexto e sétimo lugares, respectivamente.

Richard Cooper, em sua estreia pela equipe Buildbase BMW Motorrad, conseguiu um bom oitavo lugar, superando seus novos companheiros de equipe, Lee Jackson, que chegou em 12º, e Ryuichi Kiyonari, que acabou a prova em 18º. Christian Iddon (Bennetts Suzuki) e Dan Linfoot (Honda Racing) completaram o top 10. Menção especial para Jack Kennedy (Team WD40 Kawasaki), que chegou em 11º, mesmo depois de fraturar a fíbula no warm up. O brasileiro Rhalf Lo Turco (SBKCity Kawasaki) completou a prova em 23º.

Clique aqui para conferir a classificação completa.