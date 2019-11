GP da Bélgica de Fórmula 1

Ficamos por aqui com a nossa transmissão do GP da Bélgica. Muito obrigado a todos que acompanharam. A próxma corrida será no dia 06 de setembro, daqui a duas semanas, o GP de Monza, na Itália. Até lá!

Festa do champanhe para os pilotos no pódio, com mais uma grande festa do vencedor, Lewis Hamilton!

Hino inglês para a Mercedes, com muita festa da equipe!

Confira quem pontuou: Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Roman Grosjean, Daniil Kvyat, Sérgio Perez, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Max Verstappen, Valterri Bottas e Marc Ericsson.

Lewis Hamilton chega a sua sexta vitória na temporada e dispara na liderança do campeonato com 227 pontos, contra 199 de Nico Rosberg e 160 de Sebastian Vettel.

Rosberg é segundo e Roman Grosjean é o terceiro!!

LEWIS HAMILTON VENCE O GRANDE PRÊMIO DA BÉLGICA DE FÓRMULA 1!!!!!!!

Volta 43: Volta final!!!

Volta 42: QUE PENA. Depois de fazer bela estratégia e ocupar a terceira posição, pneu da Ferrari de Sebastián Vettel fura e piloto abandona a prova faltando uma volta para o final!

41: O carro da RBR da Kvyat vai rendendo muito bem, o piloto russo já passou Sergio Perez e é o quinto colocado!!!

Volta 40: Max Verstappen não vacila e ultrapassa Bottas para assumir a nona posição. Já Massa não consegue segurar e acaba ultrapassado por Kvyat.

Volta 39: Felipe Massa é atacado por Daniel Kvyat e disputa com Perez e o piloto russo pela 5ª posição vai ser boa!

Volta 33: A corrida vai se encaminhando para o FIM e Felipe Massa vai buscando se aproximar de Sérgio Perez para ganhar a quarta colocação.

Volta 32: Carlos Sainz que estava duas voltas atrás do pelotão da frente e opta por abandonar a corrida.

Volta 31: As nuvens carregadas já são maioria, e o sol se foi. Possibilidade de chuva cada vez maior!

Volta 30: Até o momento apenas Sebastián Vettel, da Ferrari fez apenas uma parada na corrida. Estratégia que vai garantindo a terceir posição para o piloto de Maranello.

Volta 28: Apesar das dificuldades apresentadas pela Maclaren, Fernado Alonso faz uma boa corrida e já está na décima primeira posição, uma apenas de entrar na zona de pontuação!

Volta 27: Feilpe Massa faz a sua melhor volta na corrida 1m54s040. Piloto brasileiro é o sexto colocado até aqui.

Volta 26: Hamilton vai abrindo vantagem para o segundo colocado Nico. Diferença entre os pilotos na Pista já é de 4 segundos.

Volta 25: Após 25 Voltas, Hamilton segue na liderança, com Rosberg e segundo e Grosjean em terceiro. Massa está na oitava posição e Felipe Nasr é o 11º

Volta 24: Vem emoção por aí. Apesar da previsão não apontar previsão de chuvas durante a corrida, o tempo começa a fechar em Spa - Francorchamps.

Volta 23: Felipe Nasr até o momento faz uma corrida bastante discreta e aparece apenas na 12ª posição.

Volta 22: Pilotos começam a fazer a segunda parada nos boxes. Equipe da Willams trabalha bem e Felipe Massa, mantém a posição a frente de Raikonen.

Volta 21: Fora: Riccardo tem problemas de câmbio no carro e abandona o GP da Bélgica!

Volta 20: Carro da Lotus voa na pista, Grosjean ultrapassa Perez e assume a terceira posição.

Volta 19: Massa (8º) tenta se aproximar de Kvyat (7º), mas sofre ataque de Kimi Raikkonen (9º)

Volta 18: No fim da reta, Grosjean faz a ultrapassagem em Riccardo e assume a quarta colocação!

Volta 17: Por conta do erro da Willams no pit - stop Valtteri Bottas teve que cumprir a punição de um Drive - Trought! Com isso o piloto cai da sexta para a décima primeira posição!

Volta 16:Rosberg faz a volta mais rápida da corrida 1m54s264. Piloto alemão está a pouco mais de 3 segundos atrás do companheiro Hamilton!!

Volta 15: Vettel faz seu primeiro Pit Stop. Com isso Hamilton volta para a primeira posição, Rosberg é segundo e Perez e o terceiro!!

Volta 14: Vettel assume a liderança!! Mas piloto da Ferrari ainda não parou nos boxes.

Volta 13: Pérez vai ao ataque de Rosberg. O piloto alemão se defende bem e segura a 3ª posição.

Volta 12: Erro da Williams no carro de Bottas, com três pneus macios e um médio, deve receber uma punição da direção da prova, por ir contra o regulamento da F-1, além de prejudicar o desempenho do carro.

Volta 11: Em briga arrojada pela 11ª posição, Max Verstappen, da STR, chega a sair da pista, mas consegue a ultrapassagem sobre Felipe Nasr!!

Volta 10: Brasileiro perde uma posição na parada e agora ocupa a 10ª posição.

Volta 9: Pilotos vão atencipando as paradas nos boxes!! Felipe Massa vai parar.

Volta 8: É a vez de Pérez ir para os boxes, com isso Rosberg assume a segunda posição no grid!!

Volta 7: Riccardo é o primeiro a parar nos boxes!! Piloto troca os pneus macios por pneus médios!!

Volta 6: Kvyat devolve ultrapassagem em Felipe Massa e agora é oitavo. Rendimento da Willams do brasileiro não é bom!!

Volta 5: Hamilton já abre mais de 4 segundos de diferença para o segundo colocado, Sérgio Peréz. Corrida tranquila até o momento para o britânico.

Volta 4: Nico Rosberg que caiu para quinto na largada, ultrapassou Bottas e está em quarto lugar!!!

Volta 3: Apó perder s cair para 9° lugar na largada, Felipe Massa tenta a recuperação, ultrapassa Kvyat e é o oitavo colocado.

Volta 2: Na largada, Hamilton permaneceu em primeiro, Pérez pulou pra segundo e Riccardo ganhou a terceira posição. Felipe Massa não largou bem e caiu pra nono lugar.

Volta 1: Começa o GP da Bélgica

Carlos Sanz também apresentou problemas e vai largar dos boxes!! Vai ser dada a Largada!!

De acordo com as regras da F-1, quando a largada precisa ser abortada e os pilotos fazem uma volta de apresentação a mais, a corrida perde uma volta em sua duração. Com isso, a prova terá 43 voltas, em vez de 44.

Nico Hulkenberg, da Force Índia, que largaria na 11ª posição, apresentou problemas durante a volta de apresentação e por isso vai largar dos boxes. Teremos uma nova volta extra para formação do Grid!

Começa a volta de apresentação!!! Em instantes vai ser dada a largada

Roman Grosjean e Kimi Raikonen sofreram punições por trocar o câmbio e perdeu posições. Vai largar em 17º

Confira o Grid de Largada para o GP da Bégica 2015:

1 Lewis Hamilton Mercedes 1m47s197

2 Nico Rosberg Mercedes 1m47s655

3 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m48s537

4 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m48s599

5 Daniel Ricciardo RBR/Renault 1m48s639

6 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m48s685

7 Pastor Maldonado Lotus/Mercedes 1m48s754

8 Sebastian Vettel Ferrari 1m48s825

9 Romain Grosjean Lotus/Mercedes 1m48s561

10 Carlos Sainz STR/Renault 1m49s771

11 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m49s121

12 Daniil Kvyat RBR/Renault 1m49s228

13 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1m49s586

14 Kimi Raikkonen Ferrari -

15 Felipe Nasr Sauber/Ferrari 1m49s952

16 Will Stevens Marussia/Ferrari 1m52s948

17 Roberto Merhi Marussia/Ferrari 1m53s099

18 Max Verstappen STR/Renault -

19 Jenson Button McLaren/Honda 1m50s978

20 Fernando Alonso McLaren/Honda 1m51s420



A primeira corrida da categoria, em terras belgas de forma oficial aconteceu em 1950, com vitoria do argentino Juan Manuel Fangio. Porém o maior vencedor em Spa é o heptacampeão mundial Michael Schumacher, com seis vitórias conquistadas.

O pista de Spa - Francorchamps é considerado um dos cinco circuitos clássicos da Formula 1 ao lado de Monza, na Itália, Nurburgring, na Alemanha, Silverstone, na Inglaterra e Mônaco, na França.

Ao fim do treino classificatório, Vettel comentou o erro que lhe custou uma melhor colocação no Grid: “Eu me aproximei da última chicane muito rápido, passei da trajetória ideal e comprometi a minha saída. Analisando rapidamente, acredito ter perdido dois décimos de segundo. Não daria para lagar em terceiro, mas seria bem melhor que o nono tempo.” disse o piloto.

O treino de classificação também não foi bom para a Ferrari. Após erro cometido na volta final, Sebastián Vettel largará apenas na 9ª posição, enquanto Kimi Raikkonen foi apenas o décimo quarto.

Entre os brasileiros, Felipe Massa da Willams, anotou o tempo de 1m48s685 e vai largar na sexta posição, enquanto seu companheiro de equipe, Valteri Bottas sairá no terceiro posto. Já Felipe Nasr não foi bem e vai largar apenas na 15ª posição, ante a 13ª do seu companheiro, Marcus Ericsson, da Sauber.

No treino classificatório deste sábado (28), Lewis Hamilton, da Mercedes não deu chances para seu companheiro de equipe Nico Rosberg e anotou a 10ª Pole Position na temporada, marcando o tempo de 1m47s197.

Bom dia, amigos da VAVEL Brasil! Começa agora o nosso Live do Grande Prêmio da Bélgica, 11ª etapa do mundial de 2015 da Fórmula 1. A corrida começa às 9h (de Brasília)