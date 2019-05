Shane Byrne crava pole em Oulton Park pelo Campeonato Britânico de Superbike

A sessão de treino classificatório do Campeonato Britânico de Superbike em Oulton Park começou dramática para Josh Brookes (Milwaukee Yaaha), que teve problemas técnicos em sua moto. Outro piloto que acabou tendo seu treino interrompido de forma precoce foi Peter Hickman (RAF Reserves BMW), que caiu depois de completa sua segunda volta cronometrada. O britânico foi encaminhado para o Centro-Médico para uma checagem completa.

Shane Byrne (PBM Kawasaki) iniciou o Q1 na liderança, tentando aproveitar os problemas de Brookes, seu grande adversário pelo titulo. Porém, sua liderança não durou muito tempo, pois o surpreendente Luke Mossey (Quattro Plant Tec-care Kawasaki) subiu para primeiro. John Hopkins (Lloyds British Moto Rapido) chegou a subir para segundo, mas Tommy Bridewell (Tyco BMW) o superou logo em seguida.

O Q1 ainda contou com um grande drama no final, quando Chris Walker (Be Wiser Kawasaki) foi superado no último segundo por Filip Backlund (Anvil Hire TAG Racing Kawasak), perdendo a oportunidade de prosseguir no treino. Brookes, por sua vez, não conseguiu voltar para a pista e terá que largar em 30º lugar. Taylor Mackenzie (Team WD40 Kawasaki), que retorna as pistas depois, vai largar em 22º lugar, uma posição a frente de Julien da Costa, substituto do lesionado Jason O’Halloran na Honda Racing.

O inicio do Q2 foi liderado por Dan Linfoot (Honda Racing), mas logo ele seria superado por Hopkins. A liderança do piloto norte-americano não durou muito tempo, já que Byrne logo subiu para o primeiro lugar. Enquanto o vice-lider do campeonato subia para primeiro, Stuart Easton (PBM Kawasaki) saia do treino com muitas dores na perna que foi lesionada em um forte acidente em Brands Hatch.

Quem surpreendia muito bem era Jack Kennedy (Team WD40 Kawasaki), que ocupava um excelente quinto lugar naquele momento, atrás de outro jovem piloto muito veloz, Billy McConnell (Smiths Racing BMW).

No final do Q2, Michael Laverty (Tyco BMW) acabou perdendo seu lugar no top 10 para Christian Iddon (Bennetts Suzuki). Além dele, todo o trio de pilotos da Buildbase BMW Motorrad, Richard Cooper, Lee Jackson e Ryuichi Kiyonari também não conseguiu ingressar na última parte do treino. Howie Mainwaring Smart (Quattro Plant Boumemouth Kawasaki), Martin Jessop (Riders Motorcycles BMW), Josh Waters (Bennetts Suzuki), Backlund e Easton também ficaram pelo Q2.

Na última parte do treino, Byrne não perdeu muito tempo para mostrar que era o grande favorito a pole. Tentando aproveitar o máximo os problemas sofridos por Brookes, que vai largar em 30º, o tetracampeão da categoria marcou 1m34s681. Logo em segunda, ele marcaria uma volta ainda mais espetacular, 1m34s469. Hopkins, que também poderia lutar pelos primeiros lugares, sofreu com problemas técnicos em sua moto logo após marcar sua primeira volta cronometrada.

Com Byrne praticamente inalcançável, a briga acabaria ficando pelos outros dois lugares na primeira fila. No final Bridewell e James Ellison (JG Speedfit Kawasaki), que também faz o seu retorno as pistas, foram os dois que conseguiram um lugar ao lado de Byrne no grid de largada para a corrida de hoje (5).

A segunda fila também se desenhou de maneira bastante interessante, com três pilotos jovens e muito rápidos, que prometem dar trabalho aos que estarão na primeira fila. Buchan vai liderar a fila, com McConnell e Mossey. Kennedy, Iddon, Linfoot e Hopkins completam o top 10. Clique aqui para conferir a classificação completa.