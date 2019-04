FIA estabelece limite de potência de 1000hp para os LMP1 do Mundial de Endurance

O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automobilismo, junto à Comissão de Endurance, decidiram estipular um limite de potência para os LMP1. De acordo com a entidade, o conjunto de motor à combustão e motor elétrico não deverá ultrapassar os 1000hp de potência. Segundo a FIA, a decisão serve para aumentar a segurança dos bólidos devido às velocidades atingidas nas 24 horas de Le Mans deste ano, que foram suficientes para quebrar o recorde de volta do clássico circuito francês, fazendo uma volta abaixo dos 3mim:17s.

Além disso, a Toyota e a Porsche podem ser, novamente, as equipes mais prejudicadas com essa nova modificação, já que seus carros têm potência acima dos quatro dígitos. Já a Audi, poderá novamente ser beneficiada com as mudanças que diminuirão a potência dos concorrentes..

No entanto, essa mudança já era esperada e faz parte do conjunto de ações o qual estipula o aumento da eficiência energética dos carros da categoria principal das 24 horas de Le Mans e do Mundial de Endurance. É tanto que, para 2016, os carros andarão com 10MJ a menos de energia por volta em relação a 2015, sendo, em média, 4 segundos mais lentos por volta. Tal alteração pode também modificar os planos de Toyota e Audi que projetavam mudanças radicais nos seus sistemas de recuperação de energia para 2016.

O Mundial de Endurance dará continuidade no próximo dia 11 de Outubro, em Fuji, no Japão. A Porsche lidera o campeonato de Construtores tendo 36 pontos a mais que a Audi, e o trio Bernard/Weeber/Hartley estão há 10 pontos de Lotterer/Treéuyer/Fassler, trio da Audi que lidera o campeonato de pilotos.