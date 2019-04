Australiano Josh Brookes vence em Silverstone pelo Campeonato Britânico de Superbike

A segunda corrida do Campeonato Britânico de Superbike, realizada hoje (4) em Silverstone, teve Josh Brookes (Milwaukee Yamaha) como vencedor. O australiano, que já havia vencido a primeira prova do dia, saiu do tradicional circuito inglês com uma vantagem ainda maior no campeonato, encaminhando muito bem seu sonhado primeiro titulo para a etapa de Brands Hatch, que acontecerá nos dias 17 e 18 de outubro.

Michael Laverty (Tyco BMW), mostrando grande evolução na categoria, conseguiu um ótimo segundo lugar, depois de vencer um belo duelo com Dan Linfoot (Honda Racing). Shane Byrne (PBM Kawasaki), que havia conseguido o segundo lugar na primeira corrida e saiu na pole nessa, finalizou em quinto, e enxergou as chances de seu quinto titulo diminuírem.

Byrne conseguiu aproveitar bem a posição de pole position, segurando a primeira posição na largada. Linfoot e Peter Hickman (RAF Reserves BMW) mantiveram suas posições atrás de Byrne, com James Ellison (JG Speedfit Kawasaki) em quarto.

Ellison foi o piloto mais combativo no inicio da corrida. Primeiro, ele superou Hickman e depois Linfoot, para assumir o segundo lugar ainda na segunda volta. Depois, foi a vez de disputar o primeiro lugar com Byrne. A manobra de ultrapassagem de Ellison aconteceu quase no final da terceira volta.

Enquanto Ellison partiu para o ataque com tudo no inicio da corrida, Brookes preferiu manter-se no sexto lugar nas primeiras voltas, visivelmente poupando equipamento para poder ter alguma sobra no final da corrida.

Na quinta volta, o australiano começava a escalar o pelotão. Hickman, Linfoot e Byrne ficaram para trás, e Brookes assumiu o segundo lugar, indo a caça da primeira posição de Ellison. Não demorou muito para que ele assumisse o primeiro lugar, ainda mais que antes da metade da corrida, Ellison começava a sofrer uma perda dramática de aderência em sua moto.

Com Ellison sofrendo para se manter na pista, Laverty e Christian Iddon (Bennetts Suzuki) também aproveitaram para se aproximar do pelotão na luta pelo pódio, pois Brookes já estava se distanciando de todos na liderança.

Laverty conseguiu subir para o terceiro lugar depois de ultrapassar Hickman e Byrne, e começou a disputar o segundo com Linfoot, que também havia conseguido superar o atual tetracampeão da categoria. Laverty e Linfoot fizeram um belo duelo pelo segundo lugar, enquanto Iddon também conseguiu ultrapassar Byrne e subiu para quarto.

No final, Brookes recebeu a bandeira quadriculada com 3.568 de vantagem para Laverty, com Linfoot em terceiro. Iddon terminou em um ótimo quarto lugar, a frente de Byrne. Richard Cooper (Buildbase BMW Motorrad), Tommy Bridewell (Tyco BMW), Peter Hickman (RAF Reserves BMW), Lee Jackson (Buildbase BMW Motorrad) e Luke Mossey (Quattro Plant Tec-care Kawasaki) completaram o top 10. Rhalf Lo Turco abandonou a prova ao final da primeira volta. Clique aqui e confira a o resultado completo.

A última etapa do British Superbike acontece dentro de duas semanas, em Brands Hatch. Serão três corridas, com a primeira no dia 17 de outubro e as outras duas no domingo, 18. Atualmente, Brookes soma 653 pontos contra 606 de Byrne. Ellison, com 573, tem remotas chances matemáticas de se sair campeão da categoria. Laverty com 553, Linfoot com 534 e Bridewell com 531 completam a lista dos seis pilotos do Showdown.