A treze dias do GP Brasil de Fórmula 1, autódromo de Interlagos está “quase pronto”

Aconteceu neste sábado, 31 de outubro, o evento preparatório para o GP Petrobras do Brasil de Fórmula 1 – 2015. Cerca de 350 voluntários e funcionários entre direção de prova, fiscais de pista e equipe de resgate e segurança participaram da simulação de corrida. O ensaio ocorrido durante todo o sábado é fundamental para que as equipes conheçam na prática o que pode estar por vir durante o fim de semana do GP.

Carros monopostos foram utilizados para fazer às vezes dos F1 – tamanho e peso são parecedios – enquanto as categorias de abertura do GP Brasil, Porsche Cup e Mercedes Challenge colocaram os próprios carros que farão as disputadas preliminares, na pista.

Funcionários da Prefeitura de São Paulo correm contra o tempo para terminar as reformas prometidas à FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para que o Grande Prêmio Brasil pudesse acontecer.

Assim como no ano passado (2014) as reformas serão entregues em cima do prazo, é possível que homens ainda estejam trabalhando na infraestrutura quando as equipes começarem a alocar seus equipamentos na área de box.

Serviços de manutenção e limpeza estão sendo realizados ao redor do autódromo. Conservação de praças e outros equipamentos públicos, poda de árvores, limpeza de bocas de lobo e galerias, pintura de meio-fio e sarjetas estão acontecendo em velocidade máxima para que os turistas sejam recebidos com “beleza”.

O circuito recebeu desde a semana passada os primeiros equipamentos das equipes que disputam o campeonato de Fórmula 1, carros e membros dos times chegam a partir desta semana, após a finalização do grande Prêmio do México, ocorrido no domingo.

Espera-se lotação máxima par ao evento. Os valores para arquibancadas variam entre R$525,00 e R$2.630,00, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia entrada (necessária apresentação de comprovantes).

É possível comprar os ingressos através do site oficial do GP Brasil https://www.gpbrasil.com.br/site15/ingressos.asp ou a partir desta semana nas próprias bilheterias do Autódromo de Interlagos. Os ingressos mais caros, como camarotes e setores VIPs já estão esgotados.

Confira a Programação do GP Petrobras do Brasil de Fórmula 1

Sexta, 13 de novembro

10:00 - 11:30Treino Livre - F1

14:00 - 15:30Treino Livre - F1

Sábado, 14 de novembro

11:00 - 12:00Treino Livre - F1

14:00 - Sessão de Classificação - F1

Domingo, 15 de novembro

14:00 - Grande Prêmio Petrobras do Brasil de Fórmula 1, 71 voltas

ATENÇÃO

1. Toda a programação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

2. Abertura dos portões às 07:00.