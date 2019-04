Audi Sport ingressará no Mundial de RallyCross

O ano 2016 não terminou muito bem para Audi, já que oficializou a sua saída do Mundial de Endurance. No entanto, a montadora alemã já está em processo de reformulação. Além de ter anunciado o ingresso na Fórmula E integralmente em 2018, o pessoal das quatro argolas também entrará no Mundial de RallyCross, apoiando o time do atual campeão da categoria, Mattias Ekstrom, a EKS RX.

O piloto sueco, para 2017, participará de todas as etapas do campeonato mundial com o Audi S1 EKS RX Quattro. Ele já tinha acesso aos fornecedores da Audi Sport e aos parceiros da montadora anteriormente. Agora, o desenvolvimento total do carro será feito pelo departamento de motorsport da Audi.

"Nós percebemos que vai ser cada vez mais difícil para a EKS manter-se por conta própria contra as equipes de fábrica, por isso optamos por intensificar o nosso compromisso World RX", explicou Chefe de Audi Motorsport, Dieter Gass.

Além disso, Ekstrom também acrescentou: "Quando demos os primeiros passos para construir a EKS, sonhamos em nos tornarmos Campeões do Mundo e fizemos isso - em três anos. Também sonhamos em obter apoio da Audi, para podermos permanecer no topo e competir por mais campeonatos, e agora temos isso também. Nós colocamos um monte de trabalho básico como uma equipe nos três primeiros anos, reunimos experiências importantes e estabelecemos novos padrões com EKS. Mas também, ficou claro para nós que precisaríamos de apoio para o futuro, a fim de podermos continuar neste nível. O fato de que a EKS está agora recebendo apoio de fábrica pela Audi me faz muito feliz. Estou convencido de que o rallycross tem um grande futuro.", finalizou.

A notícia sobre a Audi deixará alguns concorrentes de EKX inquietos, a exemplo de Petter Solberg e Johan Kristoffersson, os quais anunciaram que a nova equipe deles contará com suporte técnico da Volkswagen Motorsports na Alemanha.

A temporada 2017 do RallyCross iniciará em Barcelona, nos dias 1 e 2 de Abril.