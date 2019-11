Bottas crava pole; Hamilton larga em quinto no GP dos Estados Unidos

O Finlandês Valtteri Bottas conquistou neste sábado (02) a pole position no GP dos Estados Unidos, realizado em Austin. O alemão Sebastian Vettel ficou com o segundo tempo e o holandês Max Verstappen fechou o top 3. Charles Leclerc largará em quarto, enquanto Lewis em Hamilton ficou com o quinto tempo.

Alexander Albon largará em sexto, já a dupla da McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris, largarão respectivamente em sétimo e oitavo lugares. Daniel Ricciardo e Pierre Gasly em nono e décimo, respectivamente.

O Inglês Lewis Hamilton teve desempenho abaixo do que esperava para a classificação. Pela primeira vez no ano, ele largará fora das duas filas. Mesmo assim, isso não ameaça a chance de conquistar o título neste sábado. Caso aconteça, este será seu sexto título na F1, ficando apenas um título de igualar Michael Schumacher, que conquistou o mundial sete vezes.

A Ferrari também confirmou que no treino trocou o motor de Charles Leclerc por uma unidade de potência usada, o que pode levar a punição de no mínimo cinco posições no grid. Isso lhe deu conta por causa de um vazamento do óleo após a chegada no boxes, mais a FIA não se manifestou sobre o caso, mas esclarecerá tudo antes da corrida deste domingo sobre o ocorrido com a Ferrari no treino classificatório.

O que disseram os três pilotos?

"Eu sabia como montar isso no Q3. Fico feliz que ninguém melhorou no final. Dias felizes", celebrou Valtteri Bottas, o primeiro.

"Foi muito emocionante porque estava muito perto. Eu pensei que tinha um pouco mais, mas no geral estou feliz. Espero um bom começo e uma boa corrida", falou Sebastian Vettel, o segundo.

"A classificação foi muito apertada. Acho que normalmente somos muito bons na corrida. Vamos ver o que vai acontecer", analisou Max Verstappen, o terceiro.

Eliminados no Q1

16° Antônio Giovinazzi

17° Kimi Raikkonen

18° George Russell

19° Sergio Perez

20° Robert Kubica

Eliminados no Q2

11° Nico Hulkenberg

12° Kevin Magnussen

13° Daniil Kvyat

14° Lance Stroll

15° Romain Grosjean

Como ficou o grid de largada: