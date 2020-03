De olho em 2021, Ferrari pode desistir do projeto do carro deste ano mais cedo

A Fórmula 1 teve o período de testes finalizado na última sexta-feira (28) e após os seis dias em que as equipes puderam observar seus carros, a Ferrari não foi uma das que ficaram satisfeitas com o que viram. Ao contrário dos últimos quatro anos, em que a equipe italiana teve a volta mais rápida, nesse ano, porém, tiveram que assistir seus carros tendo problemas de confiabilidade sem alcançar Red Bull e Mercedes.

Um resultado bastante decepcionante que já ligou o alerta para Mattia Binotto. Em entrevista recente, o chefe da equipe comentou que a equipe está buscando recuperar o terreno perdido. Entretanto, caso as mudanças não funcionem, a equipe pode largaro projeto do SF1000 (nome dado em comemoração a milésima corrida da escuderia na categoria) para focar no carro de 2021.

A temporada 2021 marcará uma mudança drástica nos carros e nas equipes, isso porque foram aprovadas alterações nas asas traseiras e dianteiras, no assoalho, no tamanho do aro do pneu - que passará a ter 18 polegadas, cinco a mais do que nesse ano -, entre outras que visam aumentar o número de ultrapassagens e que requer um foco maior das equipes que pouco aproveitarão dos carros de 2020 para a temporada seguinte.

O primeiro fim de semana de GP que trará avaliações mais corretas dos carros será dia 13 de Março, com os primeiros treinos livres em Melbourne, na Austrália.

