Sob nova gestão, Williams lança carro para temporada 2021

A Williams divulgou nesta sexta-feira (5) o carro que vai disputar a temporada 2021 da Fórmula 1. O FW43B é o primeiro modelo todo produzido sob a nova gestão da montadora, vendida pela família Williams à empresa de investimentos Dorilton Capital, e será coonduzido pela dupla de pilotos George Russell e Nicholas Latifi.

Introducing the FW43B 💙🤍💛 pic.twitter.com/4AF7Au4B5a — Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021

Quando o assunto é estética, o carro é bem diferente em relação do do ano passado, com pintura zebrada em tons de azul. Na tampa do motor, um "W" branco, marca da Williams, emerge na mistura de cores propagada pela equipe, que tentou inovar na apresentação do modelo ao usar um aplicativo de realidade virtual, permitindo os fãs a reproduzir uma imagem 3D do carro dentro da própria casa. Entretanto, o app foi hackeado e a Williams foi obrigada a abandonar a ideia.

"Planejamos revelar o FW43B com um app de realidade aumentada, mas isso não será possível por terem hackeado a plataforma. Estávamos ansiosos para dividir essa experiência com os fãs. Queremos nos desculpar por isso não ser possível", afirmou a equipe em suas redes.

Há expectativa de melhoras! O time terminou os últimos três anos na última colocação do campeonato de construtores, mas espera que com nova injeção financeira venha também um avanço técnico e moral dos funcionários para reverter o cenário.

FW43B já foi testado para nova temporada

Mesmo que a apresentação do novo carro esteja marcada para o fim da semana, a equipe já testou o FW43B. Russell e Latifi foram à pista de Silverstone como parte dos 100 km que as montadoras têm disponíveis para ações de marketing e também de filmagem. E a quilometragem permitida vai além da parte comercial. Ela também serve para que o times realizem o chamado "shakedown", primeira experiência com o carro para entender se todos os sistemas estão funcionando plenamente.