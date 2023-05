Fórmula E: após quatro anos, Jamie Reigle deixa o cargo de CEO da categoria

O Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E anunciou oficialmente nesta quarta-feira (17) que o canadense Jamie Reigle deixou o cargo de CEO da categoria mundial dos carros elétricos. O britânico Jeff Dodds assumirá o posto na primeira semana de junho.

Jeff Dodds vem da Virgin Media O2 e liderará a próxima fase do crescimento da Fórmula E como o primeiro campeonato mundial de automobilismo elétrico e força motriz por trás da sustentabilidade no esporte de elite.

Nos últimos quatro anos, Jamie Reigle teve o cargo de CEO da Fórmula E em parceria com o fundador e presidente, o espanhol Alejandro Agag. Agora, ele assumirá uma função de consultor no restante da temporada.

''Tenho o prazer de dar as boas-vindas a Jeff Dodds como CEO, que traz um histórico comprovado de liderança e execução! E gostaria de agradecer ao Jamie por seu comando nos últimos quatro anos e receber seu apoio no restante da temporada. Gostei da parceria com Jamie para desenvolver minha visão inicial da categoria. Foi um prazer trabalhar com ele e estou ansioso para recebê-lo de volta nas corridas de Fórmula E no futuro'', disse Alejandro Agag, fundador da Fórmula E.

Nomeado em 2019, o canadense foi o responsável por comandar o Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E durante a pandemia, além de montar uma equipe executiva multidisciplinar na empresa. O profissional introduziu uma série de iniciativas que sustentam a posição estratégica e o desenvolvimento contínuo da Fórmula E.

Durante sua gestão, Jamie Reigle supervisionou a introdução de um novo formato esportivo que foi bem recebido por fãs, equipes e parceiros, o lançamento do carro GEN3 e a implementação de regulamentos técnicos, comerciais e financeiros que reforçam o modelo de negócios da times e fabricantes da Fórmula E.

''Foi uma honra liderar a Fórmula E nos últimos quatro anos. Inicialmente, fui atraído pela posição única da Fórmula E como um esporte na interseção de inovação, sustentabilidade e mobilidade elétrica''.

''O que encontrei foi um grupo apaixonado de pessoas comprometidas em construir um esporte que muda o mundo. Esta missão continua sob nova liderança'', reforçou Jamie Reigle.

Jeff Dodds assume a Fórmula E

Jeff Dodds tem um histórico comprovado no segmento de mídia. O britânico atuou como diretor de operações da Virgin Media O2 nos últimos dois anos e, antes disso, ocupou cargos de liderança na Virgin Media como COO, diretor administrativo e diretor de marketing.

Também passou dois anos morando e trabalhando na Holanda como CEO da empresa de telecomunicações Tele2. Jeff Dodds ocupou cargos executivos na Callaway Golf e Honda, enquanto hoje ele faz parte do conselho da organização de igualdade para deficientes, The Valuable 500, e é diretor não executivo do Departamento de Nivelamento, Habitação e Comunidades.

''A Fórmula E é uma plataforma única que combina tecnologia de ponta com o esporte mais sustentável do mundo, oferecendo um potencial infinito de inovação e mudança positiva'', contou Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.