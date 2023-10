Race Cup 2023: Com patrocínio da LuxeKing, Vitor Lombardi vence etapa de Goiânia

Um dos principais circuitos do automobilismo nacional, o Autódromo Ayrton Senna de Goiânia é palco neste fim de semana da AMG Cup Brasil, uma das principais categorias do país, que conta com carros da montadora alemã Mercedes-Benz. Além da serie, outras competições também estão presentes no local, além de ativações de grandes marcas, entre elas a LuxeKing.

Marca recém-chegada ao Brasil, a LuxeKing está sob a bandeira do Grupo de Entretenimento Crown Europe, e é uma iniciativa do experiente fundador do grupo, Mr. C. E a parceria com a AMG Cup é um importante passo para a divulgação da plataforma de apostas esportivas online.

Além do patrocínio da competição e com sua marca disponibilizada em diversos pontos do autódromo, a LuxeKing está presente nos carros de dois pilotos da Race Cup, competição para pilotos que estão dando os primeiros passos na carreira automobilística.

Um dos postulantes ao título desta temporada da Race Cup, Vitor Lombardi teve problemas na primeira corrida do dia, mas se recuperou na prova seguinte realizada sob um forte calor na capital goiana, e conquistou a vitória após 13 voltas no circuito de 3,835 km de extensão.

“O fim de semana começou bem complicado. Tivemos um problema no primeiro treino e teve uma pequena batida no treino classificatório. O carro não desempenhou como imaginávamos e fiquei bem chateado, mas deu tudo certo na segunda corrida e só tenho a agradecer a equipe, que sempre faz de tudo para me entregar um carro maravilhoso”, comentou Vitor Lombardi após a vitória na tarde deste sábado.

“Tenho sempre que ressaltar o trabalho da minha equipe, porque o trabalho mais difícil é realizado por eles. Eu apenas sento dentro do carro e faço o que eles me pedem, que é tentar as corridas. Também agradeço a todos que me apoiam na Race Cup, principalmente a LuxeKing que neste fim de semana se juntou a nós aqui em Goiânia e trouxe sorte neste fim de tarde, onde conquistamos mais uma vitória e seguimos na luta pelo título.”

Algumas categorias retornam a pista neste domingo (29) para mais algumas disputadas, entre elas a AMG Cup, onde as duas provas serão transmitidas ao vivo no BandSports, às 09h e 12h, respectivamente. O piloto Rogério Detilho, que corre de C300, também conta com o patrocínio da LuxeKing neste fim de semana em Goiânia.

Além de patrocinar os carros citados acima e o evento como um todo neste fim de semana, LuxeKing terá um camarote para 50 pessoas no Paddock Club com buffet, bar com drinks, lounge receptivo, 2 promotoras e comunicação visual da marca personalizada.