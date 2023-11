Moto-E: Eric Granado renova contrato com a LCR E-Team

Principal nome brasileiro na motovelocidade internacional, Eric Granado renovou contrato com a equipe LCR E-Team para disputar o Campeonato Mundial de Moto-E. Esta será a terceira temporada seguida do piloto brasileiro no time baseado na Itália, com o qual Eric conquistou o vice-campeonato mundial de 2022, sua primeira temporada defendendo as cores da LCR.

“Estamos felizes por contar com Eric para 2024. Alcançamos ótimos resultados ao longo desses dois últimos anos e agora o objetivo é lutar pelo máximo, pois há potencial. Mal podemos esperar para começar a temporada de 2024!”, disse Lucio Cecchinello, chefe da equipe LCR E-Team.

“A LCR é como uma família para mim e estou animado para mais uma temporada juntos. Já chegamos perto de conquistar o título e esse é o objetivo para 2024. Gostaria de agradecer ao Lúcio, à equipe e a todos os patrocinadores pela confiança no meu trabalho”, disse o brasileiro.

Eric Granado é o piloto com maior número de vitórias na história do Mundial (11). Também detém o recorde de pole positions (8) e voltas mais rápidas em corrida (13). Deste total, o brasileiro registrou seis vitórias e 12 pódios competindo pela LCR em apenas dois anos.

Além disso, o piloto brasileiro é o único a conquistar três hat-tricks (vitória, pole e volta mais rápida da prova) na história da competição, registrados nos GPs de Valência 2019 (rodada dupla), Espanha 2020, Holanda 2021 e Áustria 2022 (na corrida 1). Granado é também o piloto brasileiro com mais títulos internacionais na história da motovelocidade internacional.

Eric Granado compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.

Eric Granado

Títulos na carreira: 15 (13 de campeão e 2 de vice-campeão)

Títulos nacionais: 8 (6 de campeão no Brasil)

Títulos internacionais: 7 (5 de campeão e 2 de vice-campeão)

Prêmios: eleito 14 vezes como o melhor piloto pela mídia especializada em diversos pleitos

Destaque: é o piloto brasileiro com mais títulos internacionais na história da motovelocidade