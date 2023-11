Skate Run comemora dez anos com edição histórica no centro de São Paulo

Skatistas de todas as modalidades e tribos, de São Paulo e de outros estados, desafiaram o tempo chuvoso neste domingo (19) para celebrar o décimo ano da Skate Run. Já consolidada como a maior do mundo, a corrida de skate consagrou Georgia Bontorin como pentacampeã e deu a primeira vitória a Murilo Medeiros, na categoria Competição.

A categoria Competição, de 6km, distribuiu R$ 3 mil para o primeiro lugar, R$ 2 mil reais para o segundo lugar e R$ 1 mil para o terceiro lugar feminino e masculino. Além deles, os amadores contaram com duas categorias, Família e Diversão, ambas com 3km. O percurso teve largada e chegada no Viaduto do Chá, passando por pontos como Vale do Anhangabaú, Avenida Ipiranga e São João e Teatro Municipal de São Paulo.

Reflexo do trabalho da Skate Run de fomento à renovação do esporte, muitas famílias, crianças e adolescentes de projetos sociais marcaram presença na disputa. Também participaram da festa dois ícones do Skate no Brasil, o Mineirinho Sandro Dias e Fernandinho Batman.

"A parte técnica da corrida amadureceu muito, como a forma de medir o tempo, de trocar o chip. Isso faz com que os atletas comecem a ter uma certa disciplina e amadureçam como profissionais, também. Isso é importante pro skatista que quer competir", destacou Fernandinho Batman, pentacampeão de downhill slide, responsável pela descoberta das manobras de Nose e Tail Slides e idealizador da Skate Run. "A prova também tem ajudado a fazer o centro de São Paulo um espaço seguro para os skatistas."

Hexacampeão mundial e embaixador da Skate Run, Sandro Dias celebrou o décimo ano da prova. "É uma evento que está durando bastante e espero que siga assim para sempre porque é uma grande confraternização do skate. Vem a galera de todas as modalidades para a prova."

Domínio feminino e estreia masculina

Entre as mulheres, Georgia Bontorin mostrou sua hegemonia na prova, garantindo o quinto título em seis edições (2013, 2014, 2015, 2017 e 2023). Única representante feminina na estreia da Skate Run em 2013, Georgia ficou um período afastada do esporte, por conta de uma cirurgia no joelho, a pandemia de coronavírus e a maternidade. De volta às pistas, dominou o circuito de ponta a ponta e venceu a prova com boa vantagem sobre a vice-campeã.

"A Skate Run é uma prova muito intensa, você não pode ficar parando pra remar. É passada a passada. Estou exausta, com batimento cardíaco a 190, eu acho. Agora o plano é gastar o prêmio", celebrou Georgia, bem humorada. Na sequência, mais séria, destacou a importância de ter um calendário de provas, especialmente para as garotas. "Se eu pudesse pedir alguma coisa, é que houvessem mais campeonatos de downhill no Brasil."

Na disputa masculina, Murilo Medeiros garantiu a vitória logo em sua estreia na Skate Run. "A prova foi muito irada. Fiquei me preparando por semanas. Foi difícil, mas treinei e consegui chegar no topo. Estava com saudade de ter essa sensação de vitória e o mais importante, de me reunir com a galera do skate downhill e do street. Foi minha primeira vez na Skate Run e já estou preparado e ansioso pro próximo ano", comemorou Murilo.

Entre os participantes, vários amadores chamaram a atenção. Pais e filhos e famílias completas montaram times para disputar a prova. Teve até cachorro se arriscando nas manobras! Mel Radical, já conhecida em competições locais, compareceu com seu próprio skate, uniformizada e de capacete, trazendo sua tutora, Rafaela Fernandes.

"A Mel é uma skater dog. Ela anda há cinco anos e a gente começou a levá-la pros rolês de skate este ano, pra interagir, pra ela perder o medo. Ela faz parte de alguns coletivos, também", contou Rafaela. Skatista quando criança, por diversão, Rafaela voltou ao esporte inspirada pela pet. "Comecei a ensinar a Mel em casa, nas férias, com petisco, subindo e descendo rampa, e acabei me animando em voltar a andar de skate. E estamos as duas aqui, é nossa primeira vez na Skate Run."

Confira os resultados da Skate Run 2023

Competição 6km feminino

Georgia Bontorin

Patrícia Rodrigues

Vitória Pacheco

Nayara Nishimuta

Cristiane Andrigo

Competição 6km masculino

Murilo Medeiros

Vitor Salazar

Vitor Collini

Bruno Bollineli

Vitor Abiel Bazzi

Diversão 3km feminino

Nani Cavalcante

Marina Borges

Rafaela Ferraz

Stephany Dias

Nicolly Dias

Diversão 3km masculino

José Carlos Souza

Alberto Cordeiro

Gabriel da Câmara

Anderson Oliveira

Luigy Pereira

Família 3km

Lelo Pilhada

Emily Conceição

José Maurício

Nelson Vasco

Arthur Vasco

Skate Run mira criação de circuito

A emoção deu o tom do décimo ano da Skate Run. A prova, que começou a ser montada na sexta-feira (17), sofreu com as incertezas geradas pelo clima e os alertas de tempestade da Defesa Civil de São Paulo. Apesar do domingo começar com chuva, a organização trabalhou em conjunto com a CET, a Polícia Militar de São Paulo, a GCM e o apoio do deputado George Hato para garantir a realização do evento com segurança.

"A expectativa foi grande e trouxe mais emoção para a festa de dez anos da Skate Run. No final, entregamos a corrida, todos os que vieram se divertiram muito, confraternizaram. Essa é nossa maior realização", destacou Dárcio França.

Com o sucesso em São Paulo, a Skate Run agora mira no próximo passo: a criação de um circuito com etapas em várias cidades do Brasil. "Temos recebido muitos pedidos e cobranças para levar a Skate Run a outros lugares. Já temos algumas cidades em mente, como Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis, e algumas no interior de São Paulo, como Campinas, que tem local adequado para a corrida", revelou Dárcio.