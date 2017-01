United Autosports anuncia novo protótipo e participação nas 24 horas de Le Mans

Google Plus

(Foto: Divulgação equipe)

Campeã da classe LMP3 do European Le Mans Series 2016, a United Autosports, muda de categoria para a temporada 2017. A equipe anunciou nesta quinta (12), que vai alinhar o novo Ligier JS P217 no ELMS, bem como competir nas 24 horas de Le Mans.

Por conta do título, a equipe conquistou o convite automático para a grande clássica. O programa LMP3 segue inalterado. Os pilotos Will Owen e Hugo de Sadeleer, estão confirmados. O terceiro piloto deve ser anunciado em breve. Hugo tem 19 anos. O piloto participou da Fórmula Renault 2.0 em 2016.

Owen, participou do Rookie Test do WEC, em dezembro no Bahrain. Na oportunidade, o piloto testou o Ligier JS P2 da equipe RGR Sport. “Estou tão animado”, disse Owen ao site Sportscar365. “Eu realmente não sabia para qual direção íamos há alguns meses atrás, mas como Richard Dean disse, isso tudo aconteceu muito rapidamente para a United Autosports.”

Alex Brundle, está conversando com a equipe, porém não se sabe se o campeão de 2016, vai permanecer nos LMP3 ou iniciar a temporada no novo protótipo.

O co-fundador da equipe, Zak Brown, busca um piloto rápido e principalmente experiente. “Queremos um piloto muito rápido e muito experiente ao lado de Hugo e Will”, disse. “Alex Brundle, que pilotou para nós no ano passado, fez um excelente trabalho e foi absolutamente dominante no carro.”

“Estamos tentando reunir as economia para tentar obter Alex ou alguém de seu calibre, mas ele fez um grande trabalho para nós e alguém como ele merece estar aqui”.