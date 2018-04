Rodrigo Lindoso leva terceiro cartão amarelo e desfalcará Botafogo no jogo de volta da final

Titular do Botafogo desde a chegada de Alberto Valentim, Rodrigo Lindoso não jogará contra o Vasco, no próximo domingo (8), no Maracanã, pelo jogo da volta da final do Campeonato Carioca. O volante levou um cartão amarelo na partida de ida, neste domingo (1º) e, com isso, acumulou o seu terceiro, tendo que cumprir uma suspensão automática para a partida seguinte.

Preterido por Felipe Conceição no começo do ano, Rodrigo Lindoso recuperou espaço na equipe após a chegada de Valentim. Volante de muita qualidade no passe, o atleta se tornou uma das peças-chave do novo treinador da equipe de General Severiano, mas não poderá fazer parte da partida decisiva do Campeonato Carioca. O lance de seu cartão ocorreu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando ele chegou atrasado e fez uma falta em Wagner.

Dessa maneira, Alberto Valentim não terá muitas opções para o lugar de Lindoso, já que João Paulo e Dudu Cearense estão machucados. Treinando com bola nesta semana, o jovem Matheus Fernandes, criado na base do Botafogo, pode retornar para a equipe na partida volta. No jogo deste domingo (1º), o único volante presente no banco de reservas do alvinegro é Gustavo Bochecha, também das categorias inferiores, que pode receber alguma chance.