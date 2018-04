Palmeiras tem boa atuação, vence Alianza Lima e permanece líder na Copa Libertadores

A boa fase do Palmeiras continua: na noite desta terça-feira (3), a equipe do Allianz Parque recebeu o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da Copa Libertadores, e venceu por 2 a 0. Os gols do duelo foram marcados pelo zagueiro Thiago Martins e pelo atacante Miguel Borja.

Com tal resultado, o Verdão permanece na liderança do Grupo H, com todos os seis pontos conquistados até o momento no torneio. Já os peruanos ocupam a terceira colocação, com apenas um ponto obtido na maior competição do torneio.

O Palmeiras começou melhor, atacando desde os primeiros momentos e buscando o gol. E ele não demorou a sair: logo aos 10 minutos, Antônio Carlos cabeceou na trave após cobrança de falta, e a bola sobrou para Thiago Martins, que só empurrou para as redes para abrir o placar.

Os mandantes continuaram superiores, tentando criar novas oportunidades com um ataque veloz. Assim, em tabela na meia-lua, Dudu invadiu a área e chutou, levando perigo à meta adversária. Borja também teve suas chances, mas acabou não tendo sucesso.

O Alianza Lima teve raras chances, e apenas nos minutos antes do intervalo. Foi assim na finalização de Velarde, por exemplo, facilmente defendida pelo goleiro. Assim, não conseguiu assustar o Verdão, que saiu para o vestiário com a vitória parcial.

O Palmeiras, que já vinha jogando bem, voltou com tudo. Logo na primeira jogada, Keno invadiu a área pela esquerda e chutou, fraco, em Prieto. O goleiro não conseguiu segurar a bola, que voltou nos pés do atacante Borja para aumentar a vantagem no marcador.

Apesar do resultado, o Alianza Lima não se abateu e começou a atacar mais, pressionando seus adversários. Dessa forma, chegou com perigo na cobrança de falta de Hohberg, e na finalização de Quevedo, livre na grande área, mas ambas as oportunidades acabaram saindo para tiro de meta.

Nos momentos finais, o jogo foi morno. As equipes ainda chegaram em certas oportunidades, mas o Palmeiras confirmou sua vitória e seguiu em sua série de vitórias. Os gols marcados rapidamente em cada etapa, assim, foram suficientes para o triunfo por 2 a 0.

Agora, o Alviverde volta a campo no próximo domingo (8), às 16h, quando receberá o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Já os Blanquiazules visitarão o Sporting Cristal, no sábado (7), pelo Campeonato Peruano.