Com vendas online apenas para sócios do Vasco, decisão do Carioca tem ingressos disponíveis

Na terça-feira (3), a diretoria do Vasco, mandante do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que será disputado no Maracanã, divulgou a logística para venda dos ingressos da partida. Entre algumas das medidas, está a ausência da opção de compra online dos bilhetes, tanto para os torcedores cruzmaltinos quanto para a torcida do Botafogo.

Os únicos que podem adquirir ingresso via internet são os sócios-torcedores do Vasco, que lançou novos planos para os associados nessa semana. Sendo assim, a única maneira que o torcedor da equipe de General Severiano e os vascaínos não-sócios têm para adquirir sem ingresso é por meio dos pontos físicos de compra, que começaram a serem vendidos nesta quarta-feira (4).

- POSTOS DE VENDA

Quarta a sábado - 10h às 17h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

Estádio Nilton Santos - Bilheteria Oeste - Rua José dos Reis - Engenho de Dentro

Maracanã - Bilheteria 1

Domingo - 10h às 13h

General Severiano – Avenida Venceslau Brás, 72 – Botafogo

- VALORES DOS INGRESSOS

Botafogo | Setor Norte: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Misto | Setor Leste: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Misto | Maracanã Mais: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada)

Vasco | Setor Sul: R4 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)