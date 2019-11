Nadal confirma o favoritismo, mas Nishikori e Wawrinka decepcionam na estreia de Roland Garros

Rafael Nadal, tenista número um do mundo, confirmou o favoritismo e massacrou o norte-americano Robby Ginepri, 279º do ranking da ATP. O octacampeão de Roland Garros precisou apenas de 1h42 para vencer por 3 sets a 0 na estreia do torneio, com parciais de 6/0, 6/3 e 6/0.

O espanhol vai enfrentar na segunda rodada a jovem promessa austríaca austríaca, Dominique Thiem, 57º do ranking da ATP. O tenista de 20 anos venceu o francês Paul-Henri Mathieu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (3) e 6/2.

Nadal não teve muito trabalho para bater o tenista americano e só teve que jogar um pouco mais de dificuldade no segundo set, quando o veterano de 31 anos chegou a ter um break-point no terceiro game. Com confiança, Ginepri equilibrou a partida, mas errava na devolução, fazendo com que Nadal aproveitasse e fechasse o set em 6/3.

No terceira e último set, o número um do mundo fez o americano correr, tanto que no terceiro game da partida, Ginepri prendeu os pés no saibro e caiu de cara no chão, gerando uma preocupação do adversário e do público. Após o tombo, Nadal, com três match-points, fechou o jogo depois que o rival mandou uma bola para fora.

Nishikori não joga bem e cai para o eslovaco Klizan

Na estreia de Roland Garros, Kei Nishikori decepcionou e perdeu para o eslovaco Martin Klizan por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (4), 6/1 e 6/2. Nishikori, primeiro de seu país no top 10 do ranking da ATP, jogou a sua primeira partida após desistir da final do Masters 1000 de Madri.

“Fiquei muito decepcionado com a minha apresentação. Estava jogando bem no primeiro set, porque fui ofensivo e não cometi muitos erros não-forçados. Poderia ter sido diferente se eu tivesse vencido o tie-break”, lamentou.

O japonês jogou um bom primeiro set e não demonstrou algum sinal de dor ou de limitação física. Mas no tie-break, ele não foi consistente nos golpes e acabou perdendo o set. Mesmo acertando apenas 33% do primeiro saque, Klizan conseguiu aproveitar os erros e a pressa do japonês. De 26 pontos conquistados por Martin Klizan, 15 foram conquistados graças as falhas do adversário. No terceiro set, o eslovaco manteve o ritmo e obteve duas quebras de saque. O ex-top 30 do mundo fechou a partida em 1h57.

''Estava jogando bem no saibro europeu, então é muito triste perder na primeira rodada aqui. O lado positivo é que não senti outra lesão”, completou o discípulo de outro tenista asiático de sucesso, Michael Chang.

Outra zebra: Wawrinka cai para o espanhol Garcia-Lopez

Stanislas Wawrinka, campeão do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, caiu para o espanhol Garcia-Lopez com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/0. O espanhol, que faz uma temporada razoável, chegou nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo e foi finalista no Torneio de Casablanca. O melhor resultado de Garcia-Lopez foi neste mesmo torneio, em 2011, quando caiu na terceira rodada.

Os sets foram disputados, mas Stan errava muito e o espanhol soube aproveitar esses erros. O número três do mundo começou a jogar bem, mas ainda errava mais que o oponente. No terceiro set, o suíço caiu muito de rendimento e errou 18 golpes, contra apenas cinco de seu adversário. O saque do campeão do Australian Open caiu bastante re rendimento - aproveitou apenas 40% de seu primeiro serviço.

Vendo instabilidade no tenista que mais pontuou neste ano, Garcia-Lopez fez com que o suíço corresse dentro de quadra para fechar o set. No último set, Wawrinka foi massacrado e tomou um ''pneu'' do rival. O número um da suíça perdeu a oportunidade de repetir o feito de Jim Courier, que ganhou os dois primeiros Grand Slams da temporada. Stan havia vencido os quatro de seis duelos contra o espanhol, sendo que três foram no saibro.

O próximo adversário do espanhol será o francês Adrian Mannarino, que derrotou o taiwanês Yen-Hsun Lu por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/1.

Outros resultados:

Kenny de Schepper (FRA) vence Albert Montañes (ESP), 3-1 e abandono

Benoit Paire (FRA) 3x0 Alejandro Falla (COL), 6-3, 6-4 e 7-6 (7-4)

Marcel Granollers (ESP) vence Ivan Dodig (CRO), 2-2 e abandono

Robin Haase (HOL) 3x0 Nicolay Davydenko (RUS), 7-5, 6-4 e 6-2

Jiri Vesely (RTC) 3x0 Lukas Rosol (RTC), 6-2, 7-6 (8-6) e 7-5

Marin Cilic (CRO) 3x0 Pablo Andújar (ESP), 6-0, 6-3 e 7-6 (8-6)

Novak Djokovic (SER) 3 x 0 Joao Sousa (POR), 6-1, 6-2, 6-4

Gilles Simon (FRA) 3 x 0 Ante Pavic (CRO), 6-1, 6-1, 6-3

Mikhail Kukushkin (CAZ) 3 x 1 Nicolas Mahut (FRA) 6-3 6-7(4) 6-3 6-4

Tobias Kamke (ALE) 3 x 0 Miloslav Mecir (SVQ), 7-5, 7-6(2), 7-6(1)

Benoit Paire (FRA) 3 x 0 Alejandro Falla (COL), 6-3, 6-4, 7-6(4)

Jurgen Melzer (AUT) 3 x 1 David Goffin (BEL), 6-4, 5-7, 7-5, 6-4

Tommy Robredo (ESP) 3 x 1 James Ward (GBR), 4-6, 6-4, 6-2, 6-4

Teymuraz Gabashvili (RUS) 3 x 0 Vasek Pospisil (CAN), 6-4, 6-2, 6-3

Alejandro Gonzalez (COL) 3 x 1 Michael Russell (EUA), 6-2, 6-4, 6-7(6), 6-1

Roberto Bautista Agut (ESP) 3 x 0 Paolo Lorenzi (ITA), 6-3, 7-5, 6-2

Feliciano Lopez (ESP) 3 x 0 Damir Dzumhur (BIH), 6-3, 7-6(8), 6-3

Facundo Bagnis (ARG) 3 x 2 Julien Benneteau (FRA), 6-1, 6-2, 1-6, 3-6, 18-16

Ernests Gulbis (LAT) 3 x 1 Lukasz Kubot (POL), 4-6, 6-4, 7-5, 6-1

Thomaz Bellucci (BRA) 3 x 2 Benjamin Becker (ALE), 6-2, 6-4, 3-6, 4-6, 6-2

Fabio Fognini (ITA) 3 x 0 Andreas Beck (ALE), 6-4, 6-4, 6-1

Adrian Mannarino (FRA) 3 x 0 Yen-Hsun Lu (TPE), 6-2, 6-1, 6-1

Dominic Thiem (AUT) 3 x 0 Paul-Henri Mathieu (FRA), 6-4, 7-6(3), 6-2

Leonardo Mayer (ARG) 3 x 1 James Duckworth (AUS), 5-7, 6-2, 6-4, 7-6(2)

Donald Young (EUA) 3 x 1 Dudi Sela (ISR), 6-1, 2-6, 6-1, 6-0