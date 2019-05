Rafael Nadal vence Novak Djokovic e é campeão de Roland Garros

O número 1 do mundo, Rafael Nadal, derrotou Novak Djokovic na final de Roland Garros em 3h30, neste domingo (08), por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5, 6/2 e 6/4. O tenista da Espanha conquistou o seu 14º título de Grand Slam e igualou o americano Pete Sampras. Agora, o espanhol tem apenas três títulos a menos que o maior campeão, Roger Federer.

A última vez que o Touro Miúra perdeu em Paris, foi em 2009, quando o sueco Robin Soderling fez história e eliminou o maior campeão de Roland Garros nas oitavas de final.

Já o sérvio Djokovic perdeu a oportunidade de ganhar todos os Grand Slams, já que o troféu de Roland Garros é o único que o sérvio ainda não conquistou, e também perdeu a chance de voltar à liderança do ranking da ATP.

Não é a primeira vez que Nole é derrotado por Nadal na final de Roland Garros. O sérvio já sofreu na mão do Touro Miúra em 2012, quando também foi derrotado por 3 sets a 1. O tenista de Manacor ainda interrompeu a série de vitórias consecutivas de Djokovic, que nos últimos quatro jogos, venceu todos.

Nadal vira sobre Djokovic e ganha o seu nono título de Roland Garros

Novak Djokovic fechou o primeiro game com muita confiança, o sérvio aproveitou erros de Nadal e concluiu o primeiro game com uma belíssima bola vencedora. Nadal contou com a sorte que o segundo colocado da ATP teve no primeiro game. Nole errou todas as bolas, fazendo com que Nadal fechasse e empatasse no set.

O Touro Miúra quase quebrou o serviço de Djokovic e desempatou a partida em 4/3. Foi um game de longos rallys bem aproveitados por Djokovic, que errou pouco e conseguiu confirmar o serviço e fazer 4/3. No oitavo game, Djokovic esboçou que iria quebrar o serviço do espanhol com muita facilidade. Mesmo perdendo o breakpoint, o sérvio conseguiu vantagem e depois conseguiu quebrar o saque do rival.

Para fechar o primeiro set e confirmar o serviço, Djokovic protagonizou uma grande virada e salvou dois breakpoints. O sérvio conquistou o setpoint após jogar uma bola no contrapé do espanhol, que chegou tocar na bola. O tetracampeão do Australian Open confirmou após Nadal jogar a bola pra fora.

O segundo set começou no mesmo jeito que começou o primeiro, os dois líderes do ranking da ATP confirmaram seus primeiros serviços com muita tranquilidade. Nadal quebrou o serviço do sérvio e abriu 4/2 no segundo set da partida. O espanhol salvou um breakpoint e conquistou um breakpoint logo em seguida, depois que o número 1 do mundo acertou uma bela bola de direita. Para conquistar a quebra, o tenista de Manacor conseguiu forçar um erro do rival.

No game seguinte, Nole conseguiu devolver a quebra e diminuir para 4/3. Nadal conseguiu salvar um duplo breakpoint, mas Djokovic forçou a devolução e o Touro Miúra errou. Os erros fizeram com que Nadal perdesse a oportunidade de quebrar o saque do tenista de Belgrado e fazer 5/3. O sérvio salvou um breakpoint e logo depois confirmou o serviço e empatou o jogo em 4/4.

O sérvio usou muito bem o seu primeiro serviço e empatou o jogo em 5/5. O maior campeão de Roland Garros confirmou com muita tranquilidade, contando com erros do adversário e com um belo ace, e abriu 6/5 sobre Novak Djokovic. Com direito a duplo setpoint, Nadal teve uma grande ajuda de Djokovic, que cometeu um erro infantil e ajudou o adversário conquistar um duplo setpoint, que não foi desperdiçado por Nadal, que quebrou o saque e fechou o set em 7/5.

No terceiro set, o maior campeão de Roland Garros quebrou o saque de Djokovic, que errou um voleio fácil na rede, e abriu 2/0. O terceiro game do terceiro set foi um dos mais fáceis, já que Rafa dominou e com um ace fechou o set, sem chances para Djokovic pontuar. Em 11 minutos de game, Nadal confirmou seu serviço, após um erro de Djokovic, que jogou a bola na rede, e abriu 5/2 no terceiro set. Rafael Nadal fechou o set em 6/2, após ver Djokovic cometer o seu 13º erro não forçado.

O quarto set começou equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus serviços e ficando no 2/2 nos quatro primeiros games. E mais uma vez no jogo, o saque de Novak Djokovic é quebrado por Rafael Nadal. Em um game com bolas longas, o sérvio acabou mandando a bola pra fora e permitiu que Rafa abrisse 4/2.

No game seguinte, Novak Djokovic quebrou o saque do Touro Miúra, que sofreu com a devolução do sérvio, e diminuiu a vantagem para 4/3. Em seguida, Djokovic confirmou o seu serviço e empatou a partida em 4/4. Com 5/4 no placar, Nadal contou uma dupla falta do sérvio para conquistar o nono título de Roland Garros.