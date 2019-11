US Open 2015: Andreas Seppi buscando novo fôlego

O já veterano italiano de 31 anos, Andreas Seppi nasceu no dia 21 de Fevereiro de 1984, na ciade de Bolzano, no extremo norte italiano. Apesar de nascer no país do Coliseu, tem o almeão como sua língua nativa, de criação. Tem em seu forehand o melhor golpe, e o russo Kafelnikov como um ídolo do tênis. É profissional do tênis desde o ano de 2002.

Andreas tem preferência por quadras de saibro e duras, mas não apresenta resultados tão ruins assim na grama, já que neste ano fez final do ATP 500 de Halle, na Alemanha, contra Federer, torneio disputado neste piso e preparatório para Wimbledon.

Tem seu currículo, além desta final em Halle, a final de Eastbourne, outro torneio pré-Wimbledon e já em terras inglesas em 2012. Marcou presença também nas finais das quadras duras de Metz (FRA – 2012) e Zagreb (CRO – 2015) e no saibro de Gstaad (SUI – 2007).

Tem em seu currículo os títulos da grama de Eastbourne, em 2011, do saibro de Belgrado (SER), em 2012, e da quadra dura de Moscou (RUS), no mesmo ano.

O ano de 2015 para o italiano tem tido oscilações em resultados de torneios distintos. Enquanto teve eliminações precoces em Sidney, Dubai, Montreal (quadras duras), Monte-Carlo, Roland Garros, Umag, Kitzbuhel (saibro) e Nottingham (grama), conseguiu chegar a 2 finais já citadas: Zagreb e Halle. Chegou até as semis também dos torneios de Doha (eliminado por Berdych – quadra dura) e de Sttutgart (eliminado por Nadal – grama).

Fato interessante foram os encontros que Seppi teve com um dos melhores tenistas de todos os tempos, osuíço Roger Federer. Só este ano foram 3 confrontos, tendo placar de 2 a 1 para o suíço. Primeiro foi no Australia Open, em jogo de 3º rodada, onde por 3 sets a 1, Seppi eliminou o grande favorito. Em mesma fase, porém no Masters 1000 de Indian Wells, Federer se deu bem, assim como na final de Halle.

VIDA NO US OPEN E PERSPECTIVA PARA 2015

Andreas estreou no major americano no ano de 2004, na 171º do ranking mundial da ATP. Logo de cara teve o então 12º do mundo, o alemão Rainer Schuettler, e conseguiu uma complicado vitória por 3 a 2. Parou na rodada seguinte contra o também ótimo francês Michael Llodra, por 3 a 1.

Nos anos de 2005, 6 e 7, foi eliminado logo na 1º rodada. Em 2008, conseguiu avançar até uma então inédita 3º rodada, onde parou no 8º colocado do ranking mundial da época, o tenista local Andy Roddick. Em 2009, 10, 11 e 12, novas eliminações precoces no Grand Slam.

Em 2013, apesar de alcançar a 3º rodada, era 31º do ranking, mas esbarrou no então 65º, o usbeque Denis Istomin. No ano passado, pegou na 1º rodada o ucraniano Sergiy Stakhovsky, o batendo em sets diretos, porém na rodada seguinte caiu para o australiano Nick Kyrgios, também em sets diretos.

Os torneios pré-US Open deste ano não trazem bons resultados para Seppi, tendo sido eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Montreal, pelo francês Gilles Simon, e na 2º rodada de Cincinnati, pelo espanhol Feliciano Lopez. Se o sorteio da chave principal ajudar, pode ser que Seppi consiga buscar uma 3º rodada ou até Oitavas, mas uma eliminação logo na estreia não será nada estranho para o italiano.

FICHA TÉCNICA

ANDREAS SEPPI

RANKING ATUAL: 25º

MELHOR RANKING: 18º em JAN/2013

TÍTULOS: 3 em simples (Eastbourne, Belgrado, Moscou)

TÍTULOS EM US OPEN: 0

US OPEN EM 2014: 2º rodada da chave principal (der. Nick Kyrgios 3/0)