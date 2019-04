Melo e Dodig batem Bopanna e Mergea e avançam às semifinais de Paris

O número 1 do mundo nas duplas, o brasileiro Marcelo Melo, entrou em quadra na cidade francesa para o jogo de quartas de final do Masters 1000. Seu companheiro nesta jornada é o croata Ivan Dodig, atual 4º colocado no ranking mundial de duplas da ATP. O desafio que ambos tinham pela frente era bater a ótima duplas Rohan Bopanna (IND) e Florin Mergea (ROM). Conseguiram a vitória, porém com bastante dificuldade, sendo necessário o super tie break do 3º set para finalizar a partida com 2 sets a 0.

O início da partida teve a dupla Rohan / Florin bem forte nos pontos, chegando a quebrar o saque de Melo / Dodig no 3º game do set. Apesar do começo complicado, brasileiro e croata buscaram a reação e conseguiram chegar no 6/5 com devolução de quebra. No saque dos adversários, nova quebra conquistada e Ivan / Marcelo fecham o set inicial marcando 7/5 e encaminhando bem o jogo para o set seguinte.

De forma bem diferente desta vez, Melo e Dodig começaram fortes e ligados, não dando chances para Bopanna e Mergea, que chegaram a ficar 4/1 no placar adverso. Quando a partida parecia se encaminhar para uma vitória da dupla favorita, os adversários forçaram o ritmo e foram conquistando games atrás de games, devolvendo inclusive a quebra de vantagem que brasileiro e croata tinham.

Após empatar a partida em 4/4, ambas as duplas levaram o jogo até o tie break, onde a reação de Rohan / Florin foi decisiva para que eles conquistassem a vitória, marcando 7-4 no tie break, e 7/6 no set.

O match tie break, ou super tie break, disputa de pontos rápidos em 3º set de jogos de duplas, vai até 10 pontos para os vencedores, ou diferença de 2 pontos acima a partir destes 10. Apesar da reação de indiano e romeno em quadra, a experiência e tênis mais consistente da dupla Melo / Dodig foi determinante nas defesas de pontos, e na hora mais complicada quando era necessário fechar ponto e partida. Apesar de desperdiçarem 4 match points, o 5º selou a vitória de Marcelo Melo e Ivan Dodig, marcando 12-10 no set.

Na semifinal do Masters, eles enfrentam os tchecos Tomas Berdych e Radek Stepanek, neste sábado (7).