ATP 250 de Marseille: favoritos avançam no primeiro dia de competição

Em sua 23º edição, o Open 13 Provence, nome oficial do torneio ATP 250 de Marseille, na França, começou esta semana e novamente é realizada no Palais des Sports, complexo esportivo da cidade, tendo piso o rápido, dos padrões franceses de torneios indoors (quadras cobertas).

Neste 1º dia de competições, foi finalizada a 2º rodada do qualifying, e 3 partidas já da chave principal, tendo Goffin, Paire e Haase como protagonistas desta parte da chave.

CHAVE PRINCIPAL TEVE FAVORITOS VENCENDO

O belga David Goffin, atual 17º no ranking mundial e 6º cabeça de chave do torneio teve pela frente o sulcoreano Hyeon Chung, 69º colocado no mesmo ranking e uma das promessas da nova geração. Apesar do bom jogo projetado, a experiência e tênis firme de Goffin prevaleceram, lhe dando a vitória por 2 sets a 0.

David teve uma regularidade boa quando usou seu 1º serviço, vencido mais de 80% deles, porcentagem alcançada também quando precisou usar o 2º serviço. Precisou salvar apenas 1 Break Point, e conseguiu converter 4 durante o jogo. Em apenas 1h01, o belga marcou 6/3 e 6/1 para avançar à 2º rodada.

Outro favorito para este torneio é da casa: Benoit Paire. Como 8º cabeça de chave do torneio e 22º no ranking da ATP, teve pela frente o italiano Simone Bolelli, apenas 68º no mesmo ranking. Em jogo mais equilibrado, Paire abusou dos aces, aplicando 11 durante a partida, e quebrou em 4 oportunidades seu adversário, em um total de 16 Break Points a seu favor. Teve seu saque ameaçado em 3 oportunidades, e salvou apenas 1.

A chave para a vitória foi usarbem seu 1º serviço, além dos aces, quando precisou trabalhar os pontos, saiu vencedor em quase 90% deles. Em exatos 1h30 de partida, a vitória foi registrada por 2 sets a 0, com placar de 6/4 e 7/5.

Outro a jogar a chave principal foi o holandês Robin Haase, 62º no ranking mundial. Teve pela frente o lusitano João Sousa, 34º do mundo. Apesar da diferença de ranking, Haase não se intimidou e fez um jogo extremamente preciso, não deixando Sousa “jogar” a partida toda.

O saque de Robin foi ameaçado em apenas 2 oportunidades e ele salvou as 2. Já João teve 10 Breaks pela frente e salvou 6 deles. Em apenas 1h03 de jogo, o holandês marcou 6/4 e um contundente 6/0 no último set, e assim avançar para 2º rodada.

QUALY TEVE FRANCESES SE DANDO BEM

Na última rodada do qualifying realizada nesta segunda, os franceses se deram bem, conseguindo classificar 3 para a chave princiapl do torneio.

Vicent Millot bateu o também francês David Guez, enquanto Kenny De Schepper venceu o alemão Peter Gojowczyk, ambos em partidas de 3 sets. Já o experiente Julien Benneteau bateu o compatriota Tristan Lamasine em sets diretos. Único tenista de outro país a fura o qualy foi o alemão Mischa Zverev, irmão mais velho de Alexander, um dos jovens promissores da ATP. Ele venceu o turco Marcel Ilhan por 6/3 e 6/1.

Nesta terça, muitos confrontos importantes com jogadores TOP rankeados vão acontecer: Feliciano Lopez, Gilles Simon, Vasek Pospisil e Nick Kyrgios estão entre os tenistas que entram no torneio nesta fase de 1º rodada ainda. Teremos também os primeiros jogos das duplas no torneio, estes realizados na quadra 1, enquanto as partidas dos jogadores já citados na central.