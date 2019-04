Brasileiros avançam em Campinas; Monteiro vence Ghem na estreia

Nesta quarta tivemos os jogos que encerraram a 1º rodada da chave principal do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, torneio de nível Challenger da ATP que distribui 80 pontos no ranking mundial e 40.000 dólares em premiação.

O dia tinha em sua programação jogos importantes como dos brasileiros Rogerinho, Caio Zampieri, Felipe Meligeni e Thiago Monteiro, além de outros atletas da casa. O dia começou as 11h com Marcelo Zormann, que teve Wild Card para o torneio, enfrentando o cabeça de chave 3 em Campinas, o argentino Facundo Bagnis. O resultado não foi dos melhores e o argentino prevaleceu com seu jogo mais firme e sua experiência de circuito mundial. 6/0 e 6/4 foram anotados em 1h12 na quadra central.

A partir do 12h, vários jogos passaram a ser simultaneos nas quadras das dependências da Sociedade Hípica de Campinas. Destaque para as vitórias dos brasileiros Rogerinho, Caio Zampieri e João pedro Sorgi nas simples, e nas duplas de Orlando Luz e Marcelo Zormann.

Rogério Dutra Silva enfrentou o argentino Juan Pablo Paz e teve algumas dificuldades durante a partida, tendo fortes trocas de bola e vendo seu adversário ter um saque sempre muito perigoso quando o 1º serviço entrava. Mas o final, sua experiência de estar próximo do TOP 100 do mundo falou mais alto, e ele venceu em 1h30 por 2 sets a 0 (7/5 e 6/3).

Caio enfrentou compatriota Daniel Dutra da Silva e precisou de 1h50 para vencer em 3 sets, marcando 6/3, 1/6 e 6/4. Jogo duro, tendo principalmente o 2º set uma diferença gritante de todo o resto do jogo, onde Caio ais errou do que acertou no set referido.

Nas duplas, Orlandinho e Zormann venceram por WO, já que o parceiro do argentino Nicolas Kicker, o brasileiro José Pereira, anunciou desistência pro problema de saúde. A surpresa do dia ficou pelo belo jogo e vitória do jovem João Pedro Sorgi, de apenas 22 anos, sobre o brasileiro naturalizado sueco Christian Lindell, de 24 anos. No jogo mais longo do dia, com 2h24 de duração total, Sorgi teve uma consitência de jogo e de golpes a partir do 2º set que incomodaram demais o sueco, e isso o fez levar o set para o Tie Break e assim vencer e empatar a partida. No 3º set, o sólido jogo de Sorgi continuou e Lindell passou a errar mais, além de sentir incomodos na perna esquerda. O placar anotado foi de 3/6, 7/6 e 7/5 e agora João vai enfrentar Bagnis nas Oitavas.

O principal jogo da programação era a estreia do cabeça 2 do torneio, o brasileiro Thiago Monteiro, que fez final no Challenger de Santos alguns dias atrás. Na Quadra Central, o confronto se iniciou um pouco mais das 20h e durou apenas 1h17. O adversário de Monteiro foi o gaúcho Andre Ghem, já com 34 anos de idade e expriente no circuito profissional. Apesar do bom jogo, Ghem não conseguiu segurar as trocas de bolas, muitas vezes vendo Monteiro devolver winners e bolas em cima da linha de base, dificultando a maioria das repostas do gaúcho. Soma-se a isso dores no ombro direito, que ele usa no jogo. Placar de 6/2 e 6/1 foi registrado e Monteiro pega o argentino Collarini nas Oitavas.

Demais resultados desta quarta em Campinas:

SIMPLES

Maximo Gonzalez (ARG) 2x1 Fabiano de Paula (BRA)

Guido Andreozzi (ARG) 2x1 Jose Hernandez-Fernandez (DOM)

Andrea Collarini (ARG) 2x0 Bruno Santanna (BRA)

DUPLAS

Tebet Filho / Yamacita (BRA) 1x2 Estevez (ARG) / Hernandez-Fernandez (DOM)

De Paula (BRA) / Sousa (POR) 0x2 Londero (ARG) / Sakamoto (BRA)

Marcondes / Meligeni Alves (BRA) 0x2 Coria / Lipovsek Puches (ARG)