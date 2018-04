Alexander Zverev x John Isner AO VIVO online pela final do Masters 1000 de Miami

Google Plus

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande final do Masters 1000 de Miami entre Alexander Zverev e John Isner. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa grande partida!

A semifinal, o tenista dos Estados Unidos venceu o argentino Juan Martin del Potro por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 7/6, depois de uma hora e 25 minutos em quadra. No outro lado da chave, Sascha passou pelo espanhol Pablo Carreno Busta.

Zverev somou 420 pontos no ranking mundial e será o número quatro, com 4925 pontos, podendo voltar a ser o terceiro, se conquistar o torneio.

Foto: Clive Brunskill/Getty Images

Com a boa campanha nesta semana, Isner ganhou 555 pontos, o que representam mais sete posições no ranking da ATP. Dessa forma, retornará ao top 10 na próxima segunda-feira (02), com 2725 pontos. Em caso de título, poderá igualar sua melhor marca e ser número nove do mundo.

Já para Sascha será sua terceira decisão de Masters 1000. O alemão tem 100% de aproveitamento até então: foi campeão em Roma, ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, e em Montreal, ao superar o suíço Roger Federer.

Esta será a quarta final de torneios da série Masters 1000 na carreira do norte-americano. Por enquanto, Isner acumula três vice-campeonatos: em 2012 perdeu em Indian Wells para o suíço Roger Federer. No ano seguinte, foi derrotado pelo espanhol Rafael Nadalem Cincinnati. Já em 2016, parou no britânico Andy Murray na final em Paris.

Alexander Zverev x John Isner ao vivo

Na temporada passada, ambos se enfrentaram na segunda rodada nas quadras rápidas do Crandon Park, com triunfo de Alexander depois de três tiebreaks: 6/7 7/6 e 7/6.

Foto: ATP/ Divulgação

A partida marca o quarto encontro entre os dois em jogos válidos pelo circuito profissional da ATP. No confronto direto até então, o tenista da Alemanha tem larga vantagem: três vitórias em três partidas. A última delas foi na semifinal do Masters 1000 de Roma por dois sets a um: 6/4 6/7 e 6/1.

Cabeça de chave número quatro do torneio, o tenista alemão Alexander Zvereventra em quadra contra o norte-americano John Isner - 17º colocado no ranking mundial.Neste domingo (1º), será disputado a partida que decide a chave de simples do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.