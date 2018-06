Ostapenko consegue revanche e atropela Buzarnescu nas oitavas de Eastbourne

É a primeira vez desde março que Jelena Ostapenko consegue vencer duas partidas consecutivas sem perder sets. Desta vez, nesta quarta-feira (27), a derrotada foi a romena #28 Mihaela Buzarnescu, que só conseguiu vencer três games numa partida de apenas 1h de duração pelo Premier de Eastbourne, no Reino Unido. Ostapenko não perdeu sets, vencendo por 6/1 e 6/2, após uma derrota decepcionante para a mesma rival em Doha em fevereiro de 2018, por 6/1 e 6/3.

O jogo não contou com muitas surpresas em relação ao estilo de jogo. As duas são conhecidas por uma agressividade em alta escala, buscando winners de todos os lados. No entanto, Buzarnescu não conseguiu fazer isso da forma que gostaria, pois, devido ao cansaço de ter jogado muitas partidas no mês, cometeu muitos erros e poucos acertos, além de ter sua velocidade e agilidade prejudicadas.

Ostapenko, por outro lado, foi muito mais precisa. Os golpes de fundo, sempre muito fortes, entraram com bastante consistência, enquanto seu saque, caracterizado por cometer muitas duplas faltas, funcionou, conquistando a maioria dos pontos com o primeiro serviço e fazendo mais aces que duplas faltas. Além disso, a variação da letã foi muito interessante: aproveitando o cansaço da romena, Jelena buscou bem mais os drop shots que o usual, e esse golpe foi extremamente eficaz na partida.

Avançando pela terceira vez às quartas-de-final num torneio de grama, Ostapenko enfrentará a #31 Agnieszka Radwanska, que avançou devido à desistência de Petra Kvitova por dores no quadril. As duas já se enfrentaram uma vez, com vitória da polonesa na quadra dura dos Estados Unidos.