Kvitova desiste e Radwanska avança às quartas de final em Eastbourne

Petra Kvitova, que recentemente conquistou seu quinto título do ano, surpreendeu grande parte das pessoas ao desistir de Eastbourne logo quando enfrentaria a #31 Agnieszka Radwanska. A tenista tcheca, que está invicta na temporada de grama, fez um comunicado em suas redes sociais falando sobre a desistência.

"Eu sinto muito por ter que retirar de Eastbourne. Eu senti uma dor nos tendões na final de Birmingham e apresar de ter jogado com diretivos na minha partida de ontem, hoje eu acordei e me senti muito pior. Com Wimbledon chegando, eu não podia me arriscar em piorar. Sinto muito aos fãs que estão aqui e não poderão me ver jogar, mas eu torço para estar neste lindo torneio ano que vem", escreveu.

Com a desistência de Kvitova, Radwanska ganhou um passe livre para as quartas de final do Nature Valley International, onde enfrentará a letã #12 Jelena Ostapenko, que eliminou a #28 Mihaela Buzarnescu, em uma partida que tem tudo para ser extramente empolgante e um contraste de estratégias.

Já Kvitova, se prepara para chegar em Wimbledon 100%, afinal, ela é uma das grandes favoritas ao título.