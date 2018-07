Gasquet bate Paire em sets diretos e se garante nas oitavas do ATP 500 de Hamburgo

Google Plus

Em jogo válido pela primeira rodada do ATP 500 de Hamburgo, #28 Richard Gasquet venceu seu compatriota #52 Benoît Paire em sets diretos em um jogo de 1h44 de duração e avançou às oitavas de final no saibro alemão

Gasquet começou firme na partida ao conseguir quebrar o primeiro game de serviço de seu oponente para abrir 4/1 na primeira parcial. Ao sacar para o set em 5/4, Paire conseguiu pressionar e deixou o jogo empatado em 5/5. Com mais uma quebra a seu favor, Gasquet conseguiu fechar a série em 7/5 em 1h02.

Paire alcançou um total de 82% de pontos vencidos com seu primeiro serviço, mas, em compensação, cometeu um total de oito duplas faltas contra apenas uma de Gasquet. O diferencial entre os dois tenistas esteve presente na quantidade de aproveitamento de quebras de serviço. Enquanto Gasquet aproveitou quatro oportunidades em seis chances, Paire aproveitou apenas uma chance em quatro possíveis.

O segundo set contou com a irregularidade dos dois tenistas. Apesar da parcial ter sido 6/3 a favor de Gasquet, a série contou com um total de sete quebras. Paire continuou errante em seu serviço ao cometer cinco duplas faltas contra nenhuma e ambos tenistas tiveram números baixos de pontos vencidos com seus serviços.

Enquanto Gasquet não alcançou 50% dos pontos vencidos com nenhum de seus serviços, Paire garantiu 53% dos pontos vencidos com o primeiro saque e apenas 14% com o segundo – totalizando apenas 10 pontos somando os dois. Os únicos games que Paire venceu durante a segunda parcial foram através de quebras em cima de seu adversário.

Richard Gasquet, cabeça de chave número sete, terá pela frente o chileno #69 Nicolás Jarry, que passou na estreia por Peter Gojowczyk como próximo oponente. Este será o primeiro confronto entre os dois tenistas.