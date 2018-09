Zverev vence Polansky com facilidade e avança à segunda rodada do US Open

A jovem promessa alemã, #4 Alexander Zverev, venceu hoje o lucky loser canadense #119 Peter Polansky em partida válida pela primeira rodada do último Grand Slam do ano, o US Open. Sascha liquidou a partida em 1h37 após derrotar seu adversário em sets diretos com parciais de 6/2 6/1 6/2.

Polansky chamou atenção recentemente dos apaixonados pelo tênis por ter se garantido na chave principal de todos os quatro torneios de Grand Slam desta temporada como lucky loser. Durante o qualificatório, foi eliminado na última rodada pelo americano Donald Young.

Sascha se mostrou muito firme com o primeiro serviço, pontuando em 33 de 40 pontos possíveis, e ainda perdeu apenas um ponto em seis subidas à rede. Agressivo, cometeu a mesma quantidade de erros não forçados que Polansky, 25, mas, em compensação disparou 37 bolas vencedoras contra 16.

Este jogo foi marcado para o alemão por ter sido a primeira partida com um novo técnico. Além de seu pai, Sr. Alexander Zverev, o jovem agora terá na sua equipe o ex-tenista número um, Ivan Lendl. Sascha comentou que Lendl sabe o que faz. “Ele sabe como fazer os melhores jogadores serem ainda melhores. É por isso que o chamei”, acrescentou o número quatro do ranking.

Zverev busca ajuda do novo técnico para vencer os maiores torneios. O alemão é conhecido por ter dificuldades em ir longe nas chaves de torneio de Grand Slam. Nesta temporada, perdeu na terceira rodada no Aberto da Austrália para o sul-coreano Hyeon Chung, com direito a pneu no quinto e decisivo set. Em Roland Garros, perdeu em sets diretos para o austríaco Dominic Thiem nas quartas de final e em Wimbledon perdeu na terceira rodada para Ernests Gulbis com, novamente, direito a 6/0 no quinto set. No último US Open, perdeu de virada para o croata Borna Coric na segunda rodada.

Na segunda rodada, enfrentará outro lucky loser, o #131 Nicolas Mahut pela segunda vez em sua carreira. Neste jogo, que ocorreu na temporada passada, o francês levou vantagem ao vencer em sets diretos.