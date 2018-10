De maneira tranquila, Mertens vence Zhu e vai às oitavas de final de Tianjin

<p>Com o seu modo mais variando potência e spin de trocar bolas, a belga <strong>Elise Mertens</strong>, número 15 do ranking, fez um confronto de muitas trocas de bola aniquilando a tenista local <strong>Liu Zhu</strong>, atual 106 do ranking da WTA, com parciais de 7/5 e 6/1 em uma hora e vinte e seis minutos de partida.</p> <p>A belga de 22 anos, natural de <strong>Lovaine</strong>, mostrou muita potência e variação para derrotar a sua oponente nas quadras duras do complexo de tênis de <strong>Tianjin</strong>. Semifinalista do Australian Open de 2018, Mertens mostrou toda a sua superioridade e foi arrasando de forma catégórica Zhu, logo engatando uma liderança de 6/5 no set não deixando a nativa de Wuxi se recuperar e respirar na partida.</p> <p>Quebrando o décimo primero game de serviço de Zhu, a belga fez 7/5 no placar de forma impávida e rápida contra a atual 106 do ranking, impedindo qualquer recuperação e empolgação de sua oponente. Zhu parecia nocauteada com o maior poderio da Mertens e isso refletia nos seus golpes após uma longa dormência após a sua falta de foco na primeira parcial e parecia não conseguir voltar para o jogo.</p> <p>Na base do talento e da força, a belga de Louvaine partiu para cima da chinesa com a sua maior agressividade. Porém a chinesa de 24 anos, que recemente chegou ao seu melhor ranking com Liu Feng que treinou entre outras Saisai Zheng, não se deixou levar pela potência das bolas de Mertens no jogo, visto que a sua oponente deu uma oscilada e estava muito pouco focada e estava jogando mais na base da vontade do que outra coisa. Tentando entrar mais dentro da quadra para equilibrar as ações, Zhu até que tentou se manter no embate com o saque mas não conseguiu e levou mais lavada de Mertens.</p> <p>Porém uma sucessão de quebras de saque para a belga manteve o massacre vivo no set. Mertens, não tendo nada a ver com a performance pífia da local com suas duplas faltas, se aproveitou da maior irregularidade da rival e fez 6/1, não deixando assim escapar a vitória fechando o segundo set e o a partida em menos de uma hora e meia de confronto. Na próxima rodada, a jovem belga terá um duelo complicado diante da tenista eslovaca, <strong>Jana Cepelova</strong> que derrotou a local <strong>Wang Yafan</strong>.</p>