Nishikori bate Kudla e marca reencontro com Dimitrov nas quartas do ATP 250 de Brisbane

O japonês #9 Kei Nishikori entrou na temporada de 2019 com o pé direito. Em sua estreia no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, o cabeça de chave número dois do torneio venceu o norte-americano #63 Denis Kudla por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/2, em 1h19 de partida. Vice-campeão em 2017, Nishikori não disputou a edição do ano passado pois ainda estava se recuperando de uma lesão.

O primeiro set foi disputadíssimo. Os tenistas apresentaram um grande nível de tênis e deram poucas chances um ao outro. Com ótimos aproveitamentos nos games de saque, a única chance de quebra acabou sendo decisiva. No 11° game, Nishikori pressionou Kudla, obteve o break de zero e fez 6/5 no placar. Sacando para a parcial, o japonês não titubeou e fechou em 7/5.

Após perder o set anterior, o norte-americano não apresentou mais a mesma consistência. Aproveitando-se da instabilidade do adversário, Nishikori conseguiu a quebra logo no game inicial e abriu 2/0. Vencendo por 4/2, o japonês voltou a conquistar um break sem perder nenhum ponto e aumentou a vantagem no marcador para 5/2. Sem sofrer sustos, confirmou seu saque com um voleio sensacional e selou o triunfo por 6/2.

Nas quartas de final do Brisbane International, Nishikori reeditará a final de dois anos atrás com o búlgaro #19 Grigor Dimitrov, que passou pelo australiano #38 John Millman também em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4. Apesar da derrota na decisão de 2017, o japonês lidera o confronto direto entre os tenistas por 4 a 1.