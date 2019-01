Raonic dispara 29 aces, mas cai para Medvedev nas quartas do ATP 250 de Brisbane

Em batalha de saques poderosos, o #16 Daniil Medvedev prevaleceu e eliminou o #18 Milos Raonic nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane. O russo saiu atrás, mas fechou por dois sets a um, com parciais de 6(2)/7, 6/3 e 6/4, em 2h11, na madrugada desta sexta-feira (4). Medvedev agora lidera o confronto direto por dois a zero.

Todos os saques foram confirmados na primeira parcial. Até o 10º game, apenas um break point foi concedido por cada tenista. Aí, Raonic teve três set points com Medvedev sacando e enfrentando um 0-40, mas o russo conseguiu se segurar. No tie break, porém o canadense abriu logo 5-1, e dominou para fechar em 7-2, em 51 minutos. Só nesta série, Raonic teve 12 aces.

Na segunda parcial, Medvedev conseguiu a primeira quebra do jogo, abrindo 3/0. Na reta final do set, Raonic conseguiu quatro break points, inclusive dois quando o russo sacava para o set em 5/3, mas o russo virou e fechou em 6/3, em 33 minutos.

Raonic disparou oito aces no set decisivo, mas teve problemas no seu primeiro serviço. Colocando apenas 49% deles em jogo, o canadense teve que usar muito seu segundo saque, onde foi mal - venceu apenas 39% dos pontos nesta situação. Enquanto isso, Medvedev foi mais consistente: venceu 80% dos pontos no primeiro e segundo serviço. Sem enfrentar nenhum break point na série, o russo conseguiu uma quebra crucial no nono game, e confirmou o serviço na sequência fechando em 6/4, em 47 minutos.

Buscando uma vaga à decisão do Brisbane International, Medvedev enfrentará o #255 Jo-Wilfried Tsonga, que passou nas quartas pelo queridinho da torcida, o #31 Alex de Minaur, com parciais de 6/4 e 7/6(2). O francês venceu o único confronto entre os tenistas, no ATP 250 de Montpellier, em 2017.