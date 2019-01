Bautista-Agut surpreende Djokovic e se classifica para final em Doha

O ano começou sorrindo para o #24 Roberto Bautista-Agut. Nessa sexta-feira (4), o espanhol venceu de virada o sérvio Novak Djokovic, primeiro do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 e 6/4, após 2h35 de partida, e selou sua classificação para a decisão do ATP 250 de Doha, no Qatar.

Essa foi apenas a segunda vitória do espanhol de 30 anos em nove jogos contra Djokovic. O único triunfo havia sido no Masters 1000 de Xangai em 2016. Em caso de vitória na final, será seu primeiro título em Doha, e o nono na carreira.

A primeira parcial foi amplamente dominada pelo sérvio, que mandou na trocas de bolas e não foi ameaçado em nenhum momento. Após conseguir uma quebra, com tranquilidade aproveitou a chance e ferrou o set em 6/3, saindo na frente da semifinal.

O papo começou a ficar diferente no segundo set. Enquanto Djokovic se retraiu, Bautista-Agut foi pra cima e equilibrou a partida. Com uma quebra de cada lado o duelo foi para o tie-break. Mais sólido em quadra, o espanhol não bobeou e venceu o set para empatar o jogo, com 8-6 no game desempate.

Com a moral em alta, o espanhol não vacilou e logo de cara conseguiu uma quebra e abriu 3/1 na terceira parcial. Djokovic tentou reagir, mas encontrou um Bautista-Agut determinado que manteve o domínio e fechou o derradeiro set em 6/4, encerrando assim a sua vitória.

Na decisão do Qatar ExxonMobil Open, o espanhol irá enfrentar o tcheco #71 Tomas Berdych, que derrotou o italiano #20 Marco Cecchinato por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3.