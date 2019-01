Tsitsipas confirma favoritismo, vence Andreozzi e está nas quartas de final em Sydney

Com vitória em sets diretos com parciais de 6/3 e 6/4, o #15 Stefanos Tsitsipas venceu o argentino #80 Guido Andreozzi em 1h15, e se classificou para as quartas de final do ATP 250 de Sydney. Esta foi a estreia do grego, cabeça de chave número um, no torneio.

Uma quebra no primeiro game de serviço do argentino foi suficiente para Tsitsipas sair na frente abrindo 3/0 no placar. Apenas administrando a vantagem, fechou o set em 6/3 na primeira oportunidade em 31 minutos.

O cabeça de chave número um do torneio subiu muito bem à rede ao pontuar seis vezes em oito subidas. Mais agressivo, pontuou nove vezes com bolas vencedoras enquanto Andreozzi pontuou cinco. O argentino, por sua vez, esteve mais errático na parcial ao cometer três duplas faltas e um total de sete erros não forçados contra nenhuma dupla falta e seis erros não forçados.

O grego abriu 4/0 na segunda parcial após quebrar o saque de seu adversário duas vezes. Ao sacar para a partida em 5/3, teve seu serviço quebrado pela primeira vez no jogo. Tsitsipas teve duas oportunidades de liquidar a partida durante o serviço de seu adversário. Andreozzi conseguiu se recuperar e confirmou seu saque. Assim, o grego se viu novamente com a oportunidade de sacar para o jogo. Sem desperdiçar oportunidades desta vez, o número 15 do ranking fechou a partida em 6/4 em seu quinto match point.

Fato curioso é que ambos tenistas tiveram pontuações bem próximas em relação a pontos conquistados de serviço e pontos conquistados em retorno do saque do adversário. Nos pontos de serviço, Tsitsipas conquistou 58%, enquanto Andreozzi conquistou 59%. Já em relação a pontos de retorno, o grego pontuou 41% das vezes; o argentino alcançou a marca de 42%. Os dois jogadores terminaram o set com a mesma quantidade de pontos ganhos – 29 para cada.

O grego enfrentará na próxima rodada do Sydney International o italiano #37 Andreas Seppi, que eliminou o #40 Martin Klizan para se manter firme no torneio australiano.