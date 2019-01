Sandgren faz grande atuação contra Norrie e é campeão do torneio de Auckland

O estadunidense #63 Tennys Sandgren bateu o britânico #93 Cameron Norrie em sets diretos e conquistou o ATP 250 de Auckland. Com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h20, o norte-americano venceu seu primeiro título em nível ATP da carreira neste sábado (12). Com este resultado, Sandgren subirá 22 posições na próxima atualização do ranking e passará a ser número 41 – sua melhor posição na carreira. Foi a primeira decisão na carreira de Norrie.

Norrie teve seu serviço quebrado no primeiro game da partida. No quarto game, conseguiu devolver a quebra, mas novamente teve seu saque quebrado em seguida. Apenas esta quebra de vantagem foi suficiente para Sandgren administrar a vantagem e vencer o primeiro set por 6/4.

Os dois tenistas tiveram números próximos de pontos vencidos com bolas vencedores: enquanto o britânico venceu sete pontos desta forma, Sandgren alcançou seis. O maior diferencial pode ser observado na quantidade de erros não forçados com o norte-americano cometendo dez contra 16 de seu oponente.

Com o primeiro serviço mais firme na segunda série, Sandgren perdeu apenas três pontos com este saque e alcançou o percentual de 83%. Salvando as duas chances de quebra que teve no seu serviço e quebrando seu adversário duas vezes – no terceiro e sétimo games –, o estadunidense se viu sacando para o jogo com 5/2. Norrie salvou um match point e teve a chance de quebrar o norte-americano. Tennys se manteve firme e, na segunda chance de liquidar a partida, não desperdiçou oportunidade e venceu também a segunda série por 6/2.

“Honestamente, estou um pouco sem palavras. Muito trabalho, muito treino e muito sacrifício fazem parte de fazer uma final e de conseguir uma vitória... Eu meio que estou sem palavras. Estou muito agradecido por estar aqui, jogar e competir. Eu lidei com algumas lesões, então só por estar saudável e jogar bem, a sensação é muito boa”, comentou o norte-americano após sua vitória.

Tennys Sandgren não perdeu nenhum set durante o ASB Classic, e está confirmado para jogar no Australian Open. Na primeira rodada enfrentará o japonês Yoshihito Nishioka. O norte-americano foi sensação do torneio australiano no ano passado ao conseguir alcançar as quartas de final.

Cameron Norrie, por sua vez, terá o norte-americano Taylor Fritz em sua estreia no Aberto da Austrália. Os dois tenistas se enfrentaram no torneio de Auckland e contou com vitória do britânico em sets diretos.