Chave feminina do Australian Open é sorteada; Halep reencontra algoz do último Slam

A chave principal do Australian Open, primeiro Slam do ano, foi sorteada na madruga desta quinta-feira (10). A atual campeã, a #3 Caroline Wozniacki, participou da transmissão ao vivo do sorteio no canal oficial do torneio no Facebook, e enfrentará a #51 Alison van Uytvanck na estreia. Ela pode enfrentar a #30 Maria Sharapova já na terceira rodada.

Número um do mundo e atual vice-campeã, Simona Halep reencontrará a #70 Kaia Kanepi, que a eliminou na estreia do US Open do ano passado. Halep tem uma chave muito complicado, com confrontos projetados contra a #37 Venus Williams na terceira rodada e contra a #16 Serena Williams na quarta. Serena, voltando à Austrália após não participar em 2018 por conta do nascimento de seu bebê, estreia em busca de seu oitavo título contra a #71 Tatjana Maria. Na segunda rodada, pode enfrentar a #79 Eugenie Bouchard.

Bicampeã do torneio, a #52 Victoria Azarenka volta à Melbourne após dois anos por conta de imbróglios sobre a guarda do filho, e enfrenta na primeira rodada a #110 Laura Siegemund.

Confira abaixo a chave completa para o Australian Open 2019