Herbert/Mahut vencem Kontineen/Peers em Melbourne e fecham conquista de Grand Slam

Com um placar de 6/4 7/6(1), Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, cabeças de chave número cinco, superaram Henri Kontinen e John Peers, 12° favoritos, na decisão de duplas masculinas do Australian Open neste domingo (27). Os franceses levantarem o quarto troféu juntos em Slams, e haviam sido vice-campeões em Melbourne no ano de 2015.

Campeões também do US Open no mesmo ano do vice na Austrália, de Wimbledon em 2016 e de Roland Garros, Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut agora têm em suas galerias as taças de cada um dos quatro grandes eventos do esporte. No circuito como um todo, esse foi o 13º campeonato vencido pela dupla.

Os tenistas da França se tornam o quarto time na Era Aberta do tênis (à partir de 1968) - oitavo na história - a vencer todos os Slams, junto com os holandeses Jacco Eltingh e Paul Haarhuis, os australianos Todd Woodbridge e Mark Woodforde, além dos gêmeos norte-americanos Bob e Mike Bryan.

Já Kontinen e Peers, algozes do brasileiro Bruno Soares e do britânico Jamie Murray nas quartas de final, continuam com o triunfo no Melbourne Park há dois anos como a única conquista em Majors de ambos - eles já venceram duas vezes o ATP Finals.